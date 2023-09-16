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Росіяни скоро відновлять мобілізацію на окупованих територіях, - ЦНС

У Донецькій області роздали 100 повісток під час «виборів».

Росіяни скоро відновлять мобілізацію на окупованих територіях, - ЦНС
Фото: slovoidilo.ua

На тимчасово окупованих територіях, в тому числі, і в Херсонській області, закінчується підготовка до нового етапу мобілізації місцевого населення.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

У Херсонській області так званий «військкомат» вже розробив мобілізаційний план і розпочав видачу повісток офіцерам запасу.

«Військкомати» працюють на основі даних, отриманих від мешканців під час псевдовиборів та роздачі продуктових наборів.

Тим часом, в Донецькій області вже роздали 100 повісток під час проведення «виборів». Крім цього, «військкомати» активно збирають дані про осіб 2006 року народження з прицілом на мобілізацію у 2024 році.

«Зауважимо, що мобілізація мешканців окупованих територій є грубим порушенням міжнародного права й свідчить про намір Москви знищити українців», – зазначили в ЦНС.

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Нагадаємо, що за оцінками Генштабу, через значні втрати росіяни планують мобілізувати до 700 тис. осіб.

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