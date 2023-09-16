На Таврійському напрямку знищено 19 одиниць ворожої техніки

Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони Таврійського напрямку протягом доби виконали 791 вогневе завдання.

Про це повідомляє Об'єднаний пресцентр Сил оборони Таврійського напрямку.

"Загальні втрати ворога становлять 196 осіб (безповоротні - 57, поранені - 138). Знищено 19 одиниць військової техніки противника. Зокрема, 2 ББМ, 2 артилерійські системи та міномети, 13 БпЛА, 1 одиниця автомобільної техніки та 1 одиниця спеціальної техніки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що на Запорізькому напрямку українські прикордонники знищили ворожий безпілотник з вибухівкою.

Також у зоні відповідальності оперативного командування "Південь" за добу українські оборонці знищили три ворожі човни з екіпажами.