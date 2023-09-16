На півдні українські бійці знищили три ворожі човни з екіпажем, – Гуменюк

Окупанти намагалися маневрувати серед островів і розташовувати там свої спостережні пункти, але були знищені.

Керівник об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефір телемарафону повідомила, що у зоні відповідальності оперативного командування "Південь" за добу українські оборонці знищили, зокрема, три човни з екіпажами.

"Мінус 5 крупнокаліберних гармат за минулу добу – це потужний результат Сил оборони. Мінус 18 окупантів і ще три човни, на яких вони намагалися маневрувати серед островів і розташовувати там свої спостережні пункти", - повідомила Гуменюк.

Вона зазначила, що один із спостережних пунктів теж знищено.

Також Наталя Гуменюк повідомила, що завдяки контрбатарейній боротьбі вдалося відсунули ворога на 3-10 км на різних ділянках фронту. Але об’єктивно треба зачистити смугу хоча б 30 км, щоб це (убезпечення правобережжя) було дійсно результативно.

Нагадаємо, сьогодні вранці Генштаб повідомив, що Сили оборони мають частковий успіх в районах Вербового та Новопрокопівки Запорізької області. Також українські воїни утримують ініціативу, тиснуть на ворога, проводять штурмові дії та відвойовують нашу землю на Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках.