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Партизани підірвали вантажівки з російськими окупантами на Херсонщині

Після вибуху агент “Атеш” успішно залишив Генічеськ.

Партизани підірвали вантажівки з російськими окупантами на Херсонщині
Фото: Атеш

15 вересня агент “Атеш” знищив групу російських окупантів у Генічеську Херсонської області.

Про це повідомляє партизанський рух “Атеш”.

Зазначається, що агент зі складу армії Росії знав місце постійного розміщення техніки та особового складу своїх товаришів із сусіднього підрозділу на в'їзді в місто, біля покинутих промислових споруд. 

Він приховав там саморобний вибуховий пристрій вагою 10 кг, котрий вибухнув, коли військові висаджувались з вантажівок.

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До того ж вибухівка спрацювала між двома вантажівками. В результаті обидва авто з окупантами були знищені.

Агент “Атеш” після знищення окупантів успішно залишив Генічеськ.

Нагадаємо, в Енергодарі місцевий рух опору і спецпризначенці української розвідки вдарили по будівлі, де видавали російські паспорти. 

Внаслідок ураження в приміщенні виникла пожежа, до будівлі прибули кілька екіпажів швидкої допомоги. Практично одночасно було уражено радіокомунікаційний пункт зв’язку окупантів, який знаходився на технічному поверсі 14-поверхової будівлі.

Крім того, під обстріл потрапили офіцери окупаційної армії, які розмістились в двох захоплених котеджах на околиці міста.

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