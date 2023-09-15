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“Херсонводоканал” дозволив споживати воду у мікрорайоні “Корабел”

Раніше воду можна було використовувати лише для господарських потреб. 

“Херсонводоканал” дозволив споживати воду у мікрорайоні “Корабел”
Фото: Херсонська ОВА

Вода у херсонському мікрорайоні “Корабел” вже придатна для споживання.

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

Коли росіяни знищили Каховську ГЕС, житломасив “Корабел” у Херсоні залишився без водопостачання. Після його відновлення воду можна було використовувати лише для господарських потреб. 

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Фахівці “Херсонводоканала” проводили дезінфекцію свердловин та мереж, щодня відбирали і проводили аналіз води.

В результаті їх дій відсьогодні вода у мікрорайоні відповідає нормативним показникам, її можна споживати.

Нагадаємо, Кабмін виділив з резервного фонду держбюджету додатково майже 135,5 млн гривень на забезпечення питною водою Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської та Херсонської областей. Водопостачання в цих регіонах постраждало внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС.

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