Кабмін виділив 135 млн гривень для постраждалих від російського теракту на Каховській ГЕС регіонів

Гроші підуть на роботи у Дніпропетровській області.

Кабмін виділив з резервного фонду держбюджету додатково майже 135,5 млн гривень на забезпечення питною водою Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської та Херсонської областей. Водопостачання в цих регіонах постраждало внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС.

Про це повідомила пресслужба Мінекономіки.

“Додаткові кошти спрямують на відновлення, реконструкцію чи капітальний ремонт водогонів, водозабірних споруд та насосних станцій, аварійних резервних ниток водозабірних споруд тощо в Дніпропетровській області”, - йдеться у повідомленні.

З урахуванням цього рішення на заходи з забезпечення транспортування питної води до цих чотирьох регіонів уряд виділив сумарно 980,5 млн гривень.

Гроші розподілені таким чином:

Дніпропетровській області - 295,1 млн. гривень;

Запорізькій області - 26,3 млн. гривень;

Миколаївській області - 274,6 млн. гривень;

Херсонській області - 384,5 млн. гривень.

Нагадаємо, раніше Кабмін виділив додатково 7 млрд гривень на продовження будівництва водогонів, які потрібні після російського теракту на Каховській ГЕС.