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Російські окупанти за день 36 разів обстріляли Сумщину

Загалом з день у області внаслідок російських обстрілів пролунали 163 вибухи.

Російські окупанти за день 36 разів обстріляли Сумщину
Ілюстративне фото
Фото: Дмитро Живицький

Сьогодні, 12 вересня, російських обстрілів зазнали Краснопільська, Хотінська, Великописарівська, Есманська, Середино-Будська, Шалигинська, Путивльська та Миропільська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Загалом протягом дня росіяни здійснили 36 обстрілів прикордоння, було зафіксовано 163 вибухи.

По Краснопільській громаді росіяни били з мінометів, ракетами з вертольотів, та дроном-камікадзе FPV пошкодили водонапірну башту.

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Великописарівську громаду обстріляли з гранатомету, мінометів та артилерії, крім того пустили ракети з вертольоту та скинули ВОГ з безпілотника.

Хотінську громаду обстріляли з мінометів та скинули на неї з БпЛА 2 ВОГ.

Внаслідок одного з артобстрілів Середино-Будської громади пошкоджено приватний будинок.

Путивльську та Шалигинську громади росіяни атакували з мінометів, а Есманську - з мінометів та артилерії.

Також по Миропільській громаді випустили ракети з вертольоту.

Нагадаємо, сьогодні у Козачій Лопані на Харківщині росіяни вкотре обстріляли підрозділ ДСНС. В результаті пошкоджено скління вікон та службовий автомобіль пожежно-рятувального посту.

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