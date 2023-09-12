Мешканці Мелітополя чують вибухи за містом, - Федоров

Мешканці, що живуть на півночі тимчасово окупованого росіянами Мелітополя у Запорізькій області, повідомляють про звук вибуху за містом.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

“Гарячий сезон для окупантів триває і восени. На Мелітопольщині продовжує розквітати бавовна”, - написав він.

Федоров зазначив, що подробиці наразі уточнюються.

Нагадаємо, в Енергодарі місцевий рух опору і спецпризначенці української розвідки вдарили по будівлі, де видавали російські паспорти.

Крім того, під обстріл потрапили офіцери окупаційної армії, які розмістились в двох захоплених котеджах на околиці міста.