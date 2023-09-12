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Президент розпорядився перевірити рішення МСЕК та ВЛК

У Міноборони також створять новий підрозділ, який відповідатиме за функції відомства у сфері охорони здоров'я.

Президент розпорядився перевірити рішення МСЕК та ВЛК
Фото: EPA/UPG

Президент Володимир Зеленський підписав указ, яким увів в дію рішення РНБО "Про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України".

Про це йдеться на сайті глави держави.

Відповідно до рішення Ради нацбезпеки і оборони, Кабмін, Міноборони, обласні адміністрації мають виконати низку доручень.

Серед них:

  • у тижневий термін міністерства, ОВА та інші центральні органи виконавчої влади мають утворити робочі групи із перевірки обґрунтованості рішень медико-соціальних експертних комісій та військово-лікарських комісій щодо встановлення інвалідності, визнання непридатності до військової служби, ухвалень у 
  • у тримісячний термін ці групи мають перевірити рішення МСЕК і ВЛК. У разі виявлення фактів необґрунтованого ухвалення таких рішень – ініціювання перегляду у встановленому порядку та інформування за наявності підстав відповідних правоохоронних органів;
  • у двотижневий термін Кабмін має опрацювати питання щодо особливостей перетину державного кордону громадянами України, визнаними непридатними (обмежено придатними) до військової служби;
  • у тижневий термін уряд має розробити і затвердити план підготовки нормативно-правових актів для забезпечення в умовах воєнного стану якості, ефективності, належного рівня сервісу та безбар'єрності складових військово-лікарської експертизи в Збройних Силах України;
  • за тиждень Кабмін, очільники ОВА, КМДА і Генштаб мають вжити заходи для належної організації системної роботи позаштатних постійно діючих військово-лікарських комісій при військкоматах;
  • Міноборони і Генштаб мають опрацювати питання про утворення у міністерстві окремого структурного підрозділу, який буде займатися підвищенням ефективності виконання завдань і функцій відомства у сфері охорони здоров'я;
  • МОЗ, Міноборони, Мінцифри, Генштабу і НЗСУ, а також керівникам ОВА і КМДА доручили у тижневий строк вжити заходів для вдосконалення системи здійснення медичних оглядів, зокрема, допризовників, призовників та військовозобов'язаних, військово-лікарськими комісіями в ЗСУ. Йдеться про встановлення граничних строків проведення зазначених медичних оглядів, цифровізацію відповідних процесів, забезпечення умов для проведення медичних оглядів допризовників, а також іноземних громадян тощо.

Крім того, головам ОВА і КМДА спільно з військкомами доручили у тижневий термін вжити заходів для організації системи постійного моніторингу навантаження на позаштатні постійно діючі ВЛК при військкоматах із метою своєчасного збільшення їх кількості у разі потреби.

НАЗК має проаналізувати корупційні ризики у діяльності військово-лікарських комісій, за результатами якого в разі потреби внести у встановленому порядку пропозиції щодо змін до відповідних нормативно-правових актів. А ДБР, МВС, СБУ і Офіс Генпрокурора повинні невідкладно вжити заходів з викриття корупційних та кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності в системі військово-лікарської експертизи.

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Нагадаємо, днями Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець запропонував РНБО прибрати формулювання "обмежено придатний". 

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль озвучив перші результати реформи військово-лікарських комісій. За його словами, ВЛК в Україні стало вдвічі більше. До оглядів комісій залучені майже 820 цивільних лікарень. Крім того, запрацювала електронна черга, якою вже скористалися 45 тисячі воїнів. А понад 80% військових частин підключили до електронного документообігу

Тим часом триває перевірка військово-лікарських комісій. Її результати будуть відомі через декілька тижнів, повідомив Секретар РНБО Олексій Данілов. 

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