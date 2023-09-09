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Омбудсмен Лубінець запропонував РНБО прибрати формулювання "обмежено придатний"

Він зауважив, що громадяни України, які мають проблеми зі здоров'ям, можуть нести службу не на передовій.

Омбудсмен Лубінець запропонував РНБО прибрати формулювання "обмежено придатний"
Фото: Макс Требухов

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець запропонував Раді національної безпеки і оборони України (РНБО) прибрати формулювання "обмежено придатний". 

Про це він сказав в ефірі нацонального телемарафону. 

"Щодо рішення "обмежено придатний": ми зафіксували дуже багато випадків, коли через корупційну складову були видані довідки громадянам, які не мають вад, не мають проблем зі здоров’ям, як "непридатні", а громадянам України, які мають відкриті проблеми зі здоров’ям, є багаторічні діагнози, їм видали оці довідки "обмежено придатний", - розповів Лубінець. 

Він вважає, що це питання потребує врегулювання РНБО, на засідання якого Лубінець запропонував прибрати формулювання "обмежено придатний". 

Омбудмен зауважив, що громадянин України повинен бути або придатним або непридатним до військової служби. 

За його словами, якщо в людини є певні проблеми зі здоров’ям, то вона може не брати участь у бойових діях, а працювати в штабі, у ракетних військах чи у військовому IT-секторі тощо. 

“Я дав рекомендацію на РНБО, щоб питання обмежено придатний, непридатний чи повністю придатний було врегульоване через військові професії. І таким чином чітко показати громадянину України, якщо він придатний, але в нього є проблеми зі здоров'ям, то він придатний саме для проходження служби у певних військах, які, наприклад, не пов'язані взагалі з передовою", - пояснив омбудсмен. 

При цьому він зазначив, що процедура повинна відбуватися максимально прозоро та цифровізовано. 

Лубінець вважає, що до електронних баз повинні мати доступ громадяни, лікарі та інституції, які здійснюють парламентський контроль, щоб унеможливити корупцію. 

Нагадаємо, новий міністр оборони Рустем Умєров має намір запровадити електронний військовий квиток і цифровізувати ВЛК: "Усе, що можна оцифрувати, маємо оцифрувати".

Раніше член парламентського Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, представник президента у Верховній Раді Федір Веніславський розповів, що обмеження на виїзд за кордон стосуватиметься жінок-медиків, яких мобілізували. Це обмеження не стосуватиметься жінок-медиків, які лише стоять на військовому обліку. В Україні жінки-медики повинні стати на військовий облік із 1 жовтня.

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