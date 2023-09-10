Даних про постраждалих немає.

У Тернополі цієї ночі спалахнула пожежа на підприємстві. За даними ДСНС, орієнтовна площа горіння склала близько 9 000 метрів квадратних.

На місце події негайно було направлено рятувальників і тактичний пожежний робот з Рівного. У гасінні брали участь 50 рятувальників та 15 одиниць техніки.

"Орієнтовна площа горіння становить близько 9 000 м. кв. Будівля заповнена пінопластом", – зазначили в ДСНС.

Про постраждалих даних немає. Причини виникнення пожежі встановлюються.

За даними місцевих ЗМІ, пожежа виникла на заводі будівельних матеріалів.