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У Тернополі на підприємстві спалахнула масштабна пожежа

Даних про постраждалих немає. 

У Тернополі цієї ночі спалахнула пожежа на підприємстві. За даними ДСНС, орієнтовна площа горіння склала близько 9 000 метрів квадратних.

На місце події негайно було направлено рятувальників і тактичний пожежний робот з Рівного. У гасінні брали участь 50 рятувальників та 15 одиниць техніки.

"Орієнтовна площа горіння становить близько 9 000 м. кв. Будівля заповнена пінопластом", – зазначили в ДСНС.

Про постраждалих даних немає. Причини виникнення пожежі встановлюються.

За даними місцевих ЗМІ, пожежа виникла на заводі будівельних матеріалів. 

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