У п'яти регіонах України викрили російських інтернет-агентів, котрі поширювали кремлівську пропаганду, - СБУ

У Києві, Тернополі, а також на Сумщині, Дніпропетровщині та Миколаївщині Служба безпеки України викрила сімох російських інтернет-агентів, котрі поширювали кремлівську пропаганду.

Про це йдеться на сайті спецслужби.

Більшість матеріалів зловмисники брали з російських інтернет-ресурсів і використовували їх для розхитування суспільно-політичної обстановки в різних регіонах України, зазначили в СБУ.

Наприклад, у Києві викрили жительку, яка на своїй сторінці у забороненій соцмережі "Одноклассники" регулярно виправдовувала збройну агресію Росії проти України і публікувала заклики до захоплення органів влади та зміни кордону. Зловмисниці повідомили про підозру одразу за трьома статтями Кримінального кодексу України.

У Тернополі вийшли на інтернет-агітатора, який дискредитував українських захисників, котрі захищали Маріуполь. Зловмисник був учасником низки громадських об’єднань та ініціатив, пов’язаних з колаборантом Стремоусовим та лідером фейкового "Народовладдя" Балахніним.

На Сумщині заблокували пропагандистську діяльність жителя обласного центру. Він фейсбуці публікував наративи Кремля про нібито "громадянську війну" в Україні та героїзував терориста Захарченка.

На Дніпропетровщині затримали трьох ворожих поплічників, які підтримували агресивну війну проти України та закликали до співпраці з російськими окупантами. Один зі зловмисників публікував дописи, в яких поширював фейки про вище військово-політичне керівництво України і вихваляв очільників Кремля.

У Миколаївській області викрили директора місцевого підприємства, який в "Одноклассниках" активно закликав до захоплення території України. Зловмисник є уродженцем Макіївки Донецької області. Після тимчасової окупації міста він підтримував зв’язок з місцевими колаборантами.

За всіма фактами тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочинів і притягнення винних до відповідальності.

Нагадаємо, Служба безпеки затримала ще одного колаборанта під час стабілізаційних заходів у звільненому Херсоні. Ним виявився посадовець Херсонської обласної військової адміністрації.

Крім того, правоохоронці підозрюють жителя Скадовська у пособництві російським загарбникам, а також у проведенні незаконного референдуму.