Як і куди поскаржитися на порушення ваших прав у медичному закладі. Рекомендації від НСЗУ
Як і куди поскаржитися на порушення ваших прав у медичному закладі. Рекомендації від НСЗУ
Начальник КМВА заявив, що жоден із керівників у Києві не має права знімати відповідальність за смерті киян біля укриття
Начальник КМВА заявив, що жоден із керівників у Києві не має права знімати відповідальність за смерті киян біля укриття
У США контрольований штучним інтелектом безпілотник "вбив" свого оператора
У США контрольований штучним інтелектом безпілотник "вбив" свого оператора
Саміт у Молдові: тренування українських пілотів і коаліція Patriot
Саміт у Молдові: тренування українських пілотів і коаліція Patriot
“Калейдоскоп історій”: українське мистецтво в Дрездені
“Калейдоскоп історій”: українське мистецтво в Дрездені
Росія готує провокацію на заводі "Кримський титан". Постраждати може не лише Україна, а і Туреччина
Росія готує провокацію на заводі "Кримський титан". Постраждати може не лише Україна, а і Туреччина
У російському Курську пошкоджені декілька бойових літаків Су-34
У російському Курську пошкоджені декілька бойових літаків Су-34
«Сусід закопував у дворі свого синочка з відірваною ручкою – чотири рочки йому було». Розповідь жительки Маріуполя
«Сусід закопував у дворі свого синочка з відірваною ручкою – чотири рочки йому було». Розповідь жительки Маріуполя
Представник Китаю в Україні закликав “припинити надсилати зброю на поле бою”
Представник Китаю в Україні закликав “припинити надсилати зброю на поле бою”
ГоловнаСуспільствоПодії

У п'яти регіонах України викрили російських інтернет-агентів, котрі поширювали кремлівську пропаганду, - СБУ

Більшість матеріалів зловмисники брали з російських інтернет-ресурсів.

У п'яти регіонах України викрили російських інтернет-агентів, котрі поширювали кремлівську пропаганду, - СБУ
Фото: СБУ

У Києві, Тернополі, а також на Сумщині, Дніпропетровщині та Миколаївщині Служба безпеки України викрила сімох російських інтернет-агентів, котрі поширювали кремлівську пропаганду.

Про це йдеться на сайті спецслужби.

Більшість матеріалів зловмисники брали з російських інтернет-ресурсів і використовували їх для розхитування суспільно-політичної обстановки в різних регіонах України, зазначили в СБУ.

Наприклад, у Києві викрили жительку, яка на своїй сторінці у забороненій соцмережі "Одноклассники" регулярно виправдовувала збройну агресію Росії проти України і публікувала заклики до захоплення органів влади та зміни кордону. Зловмисниці повідомили про підозру одразу за трьома статтями Кримінального кодексу України. 

У Тернополі вийшли на інтернет-агітатора, який дискредитував українських захисників, котрі захищали Маріуполь. Зловмисник був учасником низки громадських об’єднань та ініціатив, пов’язаних з колаборантом Стремоусовим та лідером фейкового "Народовладдя" Балахніним.

На Сумщині заблокували пропагандистську діяльність жителя обласного центру. Він  фейсбуці публікував наративи Кремля про нібито "громадянську війну" в Україні та героїзував терориста Захарченка.

На Дніпропетровщині затримали трьох ворожих поплічників, які підтримували агресивну війну проти України та закликали до співпраці з російськими окупантами. Один зі зловмисників публікував дописи, в яких поширював фейки про вище військово-політичне керівництво України і вихваляв очільників Кремля.

У Миколаївській області викрили директора місцевого підприємства, який в "Одноклассниках" активно закликав до захоплення території України. Зловмисник є уродженцем Макіївки Донецької області. Після тимчасової окупації міста він підтримував зв’язок з місцевими колаборантами.

За всіма фактами тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочинів і притягнення винних до відповідальності.

Нагадаємо, Служба безпеки затримала ще одного колаборанта під час стабілізаційних заходів у звільненому Херсоні. Ним виявився посадовець Херсонської обласної військової адміністрації.

Крім того, правоохоронці підозрюють жителя Скадовська у пособництві російським загарбникам, а також у проведенні незаконного референдуму.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies