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Окупанти влучили у Будинок побуту у Слов'янську

Внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено заклад культури у Великій Новосілці.

Окупанти влучили у Будинок побуту у Слов'янську
Фото: Павло Кириленко

У суботу, 3 червня, вранці російські окупанти завдали удару по Слов'янську Донецької області, постраждалих немає.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"Зранку росіяни завдали удару по Слов'янську - влучили в Будинок побуту і на територію Шовковичного парку. На щастя, без постраждалих", - написав Кириленко.

На Волноваському напрямку внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено заклад культури у Великій Новосілці. На Донецькому напрямку у Курахівській громаді 1 людина поранена у Гострому, 9 будинків пошкоджено в Острівському.

На Горлівському напрямку в Часовоярській громаді внаслідок обстрілів окупантів було зруйновано 2 нежитлові будівлі, пошкоджено 3 багатоповерхові будинки та 3 приватні. Також окупанти завдали авіаудару по Торецьку, постраждав приватний сектор.

На Лисичанському напрямку в Сіверську через обстріли було пошкоджено 5 будинків. У Лиманській громаді пошкоджено 3 будинки в Торському, 3 будинки та адмінбудівлю в Ямполі. У Званівці внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено 11 будинків і медзаклад, також пошкоджено 3 будинки в Переїзному.

За добу внаслідок збройної агресії РФ загинули 2 людини, 4 - поранено.

Фото: Павло Кириленко

Фото: Павло Кириленко

Фото: Павло Кириленко

Фото: Павло Кириленко

Фото: Павло Кириленко

Нагадаємо, що протягом 1 червня окупаційні війська завдали по Донецькій області 37 ударів. Внаслідок ворожих атак пошкоджене відділення поліції в Торецьку.

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