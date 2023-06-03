Головне за ніч та ранок. Субота, 3 червня

Росіяни продовжують зазнавати значних втрат на Бахмутському напрямку. Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський після відвідин позицій на передовій.

За словами командувача, вони з командирами частин та підрозділів спланували подальші дії. Також Сирський вручив бійцям нагороди. "Основний акцент, як завжди, на людях. Цінні подарунки та відзнаки стали найменшою вдячністю за їх титанічну працю", - додав командувач.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що російські окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Минулої доби відбулися 29 бойових зіткнень.

Кількість ворожих авіаударів зросла до 67, ракетних - до 17, обстрілів з реактивних систем залпового вогню - до 91.

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, а також 2 - по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, 2 склади боєприпасів, 2 станції радіоелектронної боротьби, радіолокаційну станцію та реактивну систему залпового вогню противника.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 3 червня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що станом на 3 червня втрати російської армії збільшилися на 560 осіб і сягнули вже 209 470 солдатів. Ворог також втратив 10 танків, 12 бронемашин і 32 артилерійських системи.

Про інші втрати противника – в новині.

Ворог масовано обстрілює прикордонні та прифронтові населені пункти Харківського, Куп’янського, Чугуївського та Богодухівського районів Харківської області.

Сьогодні о 4:30 ранку ворог із мінометів обстріляв с. Івашки Богодухівського району. Загинув чоловік 67 років. У селі пошкоджено двоповерховий багатоквартирний та приватний будинки. Також пошкоджено об'єкт цивільної промисловості, повідомив у Телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Унаслідок чергового удару керованими авіабомбами по смт Ківшарівка Куп’янського району пошкоджено житловий будинок. 2 людей загинули - 61-річний чоловік та жінка 45 років. Крім того, отримали поранення 3 літні жінки та трирічний хлопчик. Внаслідок танкового обстрілу смт Дворічна Куп'янського району поранення зазнали чоловік і жінка 70 та 73 років", - поінформував Синєгубов.

Докладніше – в новині.

В індійському штаті Одіша 2 червня трапилася масштабна залізнична катастрофа - надшвидкий експрес Howrah, що курсує з Бенґалуру до Говри, зіткнувся з експресом Coromandel Express, який курсує з Колкати до Ченнаю.

Станом на ранок 3 червня кількість загиблих сягнула 288 осіб, поранених - понад 850.

Як повідомляє АР, від 10 до 12 вагонів одного поїзда зійшли з рейок, а уламки деяких пошкоджених вагонів впали на сусідні колії. У ці уламки врізався інший пасажирський потяг, що рухався із протилежного напрямку, внаслідок чого його три вагони також зійшли з рейок.

Місцева влада називає аварію найбільш смертоносною за останні два десятиліття. Пожежна служба Одіші заявила, що рятувальні роботи все ще тривають. На місці працюють понад 200 карет "швидкої", також мобілізували ще сотню лікарів до 80, які працювали на місці трагедії.

У індійському Міністерстві шляхів сполучення заявили, що розпочали розслідування інциденту.

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