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Лікар із РФ відмовився госпіталізувати дитину зі струсом мозку, бо батьки не мали російського паспорта, - очільник Мелітополя

Також росіяни не даватимуть безкоштовні ліки хронічним хворим, якщо ті не матимуть паспорта РФ.

Лікар із РФ відмовився госпіталізувати дитину зі струсом мозку, бо батьки не мали російського паспорта, - очільник Мелітополя
Фото: mvs.gov.ua/

Нещодавно лікар, який прибув на окуповану територію Запорізької області з РФ, відмовився відправити до лікарні дитину, в якому виявили струс мозку, бо її батьки не мали російського паспорта.

Про це в етері телемарафону розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"У нас є приклад, коли на днях приїжджає швидка допомога до дитини, яка впала, в якої є струс мозку, і лікар-гастролер, який приїхав з ерефії, починає випитувати дитину, чи підтримують твої батьки ерефію чи не підтримують, і відмовляється її забирати в лікарню, коли дізнається, що немає паспорту ерефії", - повідомив Федоров.

Він підкреслив, що окупаційна влада змушує українців на захоплених територіях "обирати життя або рашистський паспорт". Йдеться, зокрема, про обмеження щодо ліків для хронічних хворих.

"З 1 червня не можна отримати безкоштовні ліки для хронічних хворих, якщо в тебе немає рашистського паспорта. Отож, ті хто страждає на діабет, ті, хто потребує інсуліну, ті, хто потребує інших ліків, для того, щоб підтримувати своє здоров'я і своє життя, - він має пред'явити рашистський паспорт. Якщо ні, то йому їх не дадуть безкоштовно", - сказав міський голова Мелітополя.

Федоров додав, що передати гуманітарну допомогу, аби врятувати ситуацію в цьому випадку - надскладно.

"Ми бачимо, що вони ставлять на кін: хочеш жити - бери паспорт, не хочеш жити - не бери паспорт", - підсумував очільник Мелітополя.

Федоров також повідомив, що росіяни посилили фільтрацію на окупованих територіях. За його словами, тепер мобільні блокпости можуть з'являтися "в будь-яку секунду в будь-якому районі міста". Загарбники перевіряють усе, починаючи  від мобільного телефону і закінчуючи татуюваннями на тілі. Таким чином вони хочуть знизити спротив на окупованих територіях.

Нагадаємо, на тимчасово окупованій території України російські загарбники розширюють агентурну мережу за рахунок перевізників і таксистів. Вони мають невідкладно звітувати про виявлення осіб з проукраїнськими настроями та будь-які порушення окупаційного режиму.  

А в селі Чонгар у Херсонській області російська окупаційна адміністрація відкрила неофіційний слідчий ізолятор.

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