Лікар із РФ відмовився госпіталізувати дитину зі струсом мозку, бо батьки не мали російського паспорта, - очільник Мелітополя

Також росіяни не даватимуть безкоштовні ліки хронічним хворим, якщо ті не матимуть паспорта РФ.

Нещодавно лікар, який прибув на окуповану територію Запорізької області з РФ, відмовився відправити до лікарні дитину, в якому виявили струс мозку, бо її батьки не мали російського паспорта.

Про це в етері телемарафону розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"У нас є приклад, коли на днях приїжджає швидка допомога до дитини, яка впала, в якої є струс мозку, і лікар-гастролер, який приїхав з ерефії, починає випитувати дитину, чи підтримують твої батьки ерефію чи не підтримують, і відмовляється її забирати в лікарню, коли дізнається, що немає паспорту ерефії", - повідомив Федоров.

Він підкреслив, що окупаційна влада змушує українців на захоплених територіях "обирати життя або рашистський паспорт". Йдеться, зокрема, про обмеження щодо ліків для хронічних хворих.

"З 1 червня не можна отримати безкоштовні ліки для хронічних хворих, якщо в тебе немає рашистського паспорта. Отож, ті хто страждає на діабет, ті, хто потребує інсуліну, ті, хто потребує інших ліків, для того, щоб підтримувати своє здоров'я і своє життя, - він має пред'явити рашистський паспорт. Якщо ні, то йому їх не дадуть безкоштовно", - сказав міський голова Мелітополя.

Федоров додав, що передати гуманітарну допомогу, аби врятувати ситуацію в цьому випадку - надскладно.

"Ми бачимо, що вони ставлять на кін: хочеш жити - бери паспорт, не хочеш жити - не бери паспорт", - підсумував очільник Мелітополя.

Федоров також повідомив, що росіяни посилили фільтрацію на окупованих територіях. За його словами, тепер мобільні блокпости можуть з'являтися "в будь-яку секунду в будь-якому районі міста". Загарбники перевіряють усе, починаючи від мобільного телефону і закінчуючи татуюваннями на тілі. Таким чином вони хочуть знизити спротив на окупованих територіях.

Нагадаємо, на тимчасово окупованій території України російські загарбники розширюють агентурну мережу за рахунок перевізників і таксистів. Вони мають невідкладно звітувати про виявлення осіб з проукраїнськими настроями та будь-які порушення окупаційного режиму.

А в селі Чонгар у Херсонській області російська окупаційна адміністрація відкрила неофіційний слідчий ізолятор.