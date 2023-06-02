Сьогодні президент провів засідання Ставки, на якому, зокрема, дав доручення про перевірку захисних споруд у Києві та по всій країні. Відповідальні – міністри Камишін і Клименко.

Про це у своєму зверненні повідомив президент України Володимир Зеленський.

“На жаль, і сьогодні – після всього – кияни знову й знову публікують інформацію про недоступність укриттів. Не просто про зачинені укриття, а про заварені входи в укриття, про відсутність укриттів узагалі в деяких частинах міста. Такий рівень недбалості в місті не перекрити якимись там виправданнями”, - наголосив президент.

Також на ставці обговорили деталі стосовно нашої ППО – її подальшого розвитку, постачання та виробництва в Україні необхідних ракет. Український повітряний щит має бути забезпечено всім необхідним на постійній основі. Україна щодня активно займається коаліцією “Петріотів” та коаліцією сучасних винищувачів.

“Другий пункт за сьогодні – провів переговори з Президентом Естонії, який прибув у Київ. Передусім безпека – і це те, що стосується нашого захисту зараз, а також те, що стосується нашої безпеки довгостроково. Естонія принципово допомагає нам зброєю, технікою, підтримує наш рух у НАТО, загалом розуміє, наскільки важливо, щоб ми саме зараз і саме на нашій українській землі здобули перемогу над рашизмом. Це важливо для кожного народу, який є сусідом держави-терориста”, - зауважив Зеленський.

Він додав, що ми розвиваємо нашу співпрацю з Естонією й експортом наших цифрових рішень - на базі нашої української “Дії” буде створено державний застосунок в Естонії.

Також голова держави підписав сьогодні укази про відзначення державними нагородами 263 військовослужбовців ЗСУ.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський на зустрічі з главою Естонської Республіки Аларом Карісом обговорили можливість створення спільних оборонних виробництв в Україні. Також йшлося про залучення естонських фахівців до розмінування нашої держави.