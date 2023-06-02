За словами міського голови Мелітополя, прихильники Росії "збиралися відпочити у місцевому кафе".

У населеному пункті Михайлівка, що у Запорізькій області, підірвали авто з чотирма колаборантами та окупантами.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

За його словами, прихильники Росії "збиралися відпочити у місцевому кафе".

"Натомість трохи не дістались - авто з чотирма прихильниками Кремля злетіло в повітря прямо біля пункту призначення. За попередньою інформацією серед них був і бізнесмен місцевого розливу Дидоводюк - власник кафе "Гетьман", який гостинно годував рашистів", - розповів Федоров.

Він додав, що інформацію про те, хто вижив, а хто ні в результаті вибуху, уточнюють.

Нагадаємо, раніше у Мелітополі внаслідок вибуху загинув поліцейський-колаборант Олександр Міщенко.

Міський голова Мелітополя повідомляв, що список колаборантів у тимчасово окупованому місті налічує щонайменше 700 людей.