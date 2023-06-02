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Черговий пакет безпекової допомоги Україні уряд Австралії оголосить у липні, - Резніков

Міністр оборони попросив австралійського колегу розглянути можливість підготовки українських пілотів.

Черговий пакет безпекової допомоги Україні уряд Австралії оголосить у липні, - Резніков
Фото: Олексій Резніков

Міністри оборони України та Австралії провели змістовну зустріч, на якій обговорили австралійську допомогу Україні. 

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

“Ми обговорили пріоритети України щодо посилення обороноздатності. Ще один пакет безпекової допомоги уряд Австралії оголосить у липні”, - повідомив Резніков.

Він додав, що звернувся до австралійських друзів з проханням надання транспортних засобів для медичної евакуації та засобів радіоелектронної боротьби з безпілотниками.

Також міністр оборони попросив австралійського колегу розглянути можливість підготовки українських пілотів.

Нагадаємо, австралійська компанія Electro Optic Systems уклала договір з українським Спецтехноекспортом на постачання близько сотні систем дистанційного озброєння (RWS). Вартість угоди – майже 80 млн доларів.

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