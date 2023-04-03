Україна отримає від Австралії близько сотні систем дистанційного озброєння

Постачання відбудеться упродовж 2023-2024 років за умови проведення демонстраційних випробувань у найближчі тижні.

Австралійська компанія Electro Optic Systems уклала договір з українським Спецтехноекспортом на постачання близько сотні систем дистанційного озброєння (RWS).

Про це йдеться на сайті Electro Optic Systems.

Вартість угоди – майже $80 млн (майже 120 млн. австралійських доларів).

Також передбачено постачання запасних частин до цих систем, і супутні послуги.

"Контракт передбачає постачання протягом 2023 та 2024 років за умови проведення демонстраційних випробувань у найближчі тижні та інших звичайних для військових контрактів умов. Відповідно до типових умов контрактів воєнного часу, контракт також підлягає умовному достроковому розірванню на користь Спецтехноекспорту", – йдеться на сайті.

Системи виготовляють в Австралії. Для реалізації контракту компанія буде опиратися на мережу підтримки та ланцюгів постачань, до яких належить понад сотня постачальників, розташованих в Австралії та інших країнах світу.

RWS нині використовують декілька військових служб в Австралії, Північній Америці, Європі та Південно-Східній Азії. Систему розробили для забезпечення більшої точності та надійності, її можна інтегрувати в різні транспортні засоби та платформи і використовувати для широкого спектру завдань. При цьому буде забезпечена повна бойова готовність, адже екіпаж керує системою, захищеною всередині транспортного засобу.

В Electro Optic Systems додали, що продовжують працювати "над іншими можливостями, пов'язаними з Україною, включаючи можливості прямих постачань до України та інших країн, що надають підтримку".

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