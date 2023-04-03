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ЗСУ показали відео ліквідації окупантів під Авдіївкою

На запису зафіксовано знищення окупантів із загону "Шторм".

ЗСУ показали відео ліквідації окупантів під Авдіївкою
Фото: Cкрін з відео

Українські військовослужбовці показали відео ліквідації російських окупантів в районі Авдіївки. 

Відео опублікувала пресслужба 36-ї окремої бригади морської піхоти.

Морпіхи зазначили, що на відео зафіксовано ліквідацію окупантів зі спецзагону "Шторм". Бойову роботу бійці 36-ї бригади виконували спільно з морпіхами 503-го окремого батальйону морської піхоти.

У жовтні 2022 року російські ЗМІ повідомляли, що Міноборони РФ слідом за терористичною організацією Вагнера почало вербувати засуджених для участі у війні проти України. Відомство Шойгу пропонувало зекам вступати до лав батальйону "Шторм".

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Нагадаємо, що за даними Генштабу, противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка.

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