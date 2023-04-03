Українські військовослужбовці показали відео ліквідації російських окупантів в районі Авдіївки.

Відео опублікувала пресслужба 36-ї окремої бригади морської піхоти.

Морпіхи зазначили, що на відео зафіксовано ліквідацію окупантів зі спецзагону "Шторм". Бойову роботу бійці 36-ї бригади виконували спільно з морпіхами 503-го окремого батальйону морської піхоти.

У жовтні 2022 року російські ЗМІ повідомляли, що Міноборони РФ слідом за терористичною організацією Вагнера почало вербувати засуджених для участі у війні проти України. Відомство Шойгу пропонувало зекам вступати до лав батальйону "Шторм".

Нагадаємо, що за даними Генштабу, противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка.