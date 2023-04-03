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В списку колаборантів Мелітополя близько 700 людей, – Федоров

Вони погодилися співпрацювати з ворогом.

В списку колаборантів Мелітополя близько 700 людей, – Федоров
Фото: Вікі

Список колаборантів в тимчасово окупованому Мелітополі налічує щонайменше 700 людей. Про це повідомив мер міста Іван Федоров.

За його словами, у тимчасово окупованих Мелітопольському районі та місті Мелітополь колаборантів, які погодилися йти на співпрацю з ворогом, щонайменше 700. А в самій Запорізькій області їх можуть бути тисячі.

“Тенденція розпочалася більш як два тижні тому, коли вибухнула автівка одного з колаборантів, який відповідав за транспортне сполучення, а саме за організацію пасажирських перевезень на тимчасово окупованих територіях. Потім щось сталося із деревом, повз якого проходив один з колаборантів, який співпрацював у дільничній поліції на окупаційну владу. Наразі ж маємо приклад Зубарєва”, – сказав Федоров на брифінгу у Медіацентрі Україна.

Такі події, за словами Івана Федорова, можна пов’язувати з інтенсивністю бойових дій на Запорізькому напрямку. І це сіє паніку серед колаборантів на ТОТ.

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Нагадаємо, вчора зранку у Мелітополі пролунали вибухи на території локомотивного депо, де ворог облаштував ремонтну базу. 

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