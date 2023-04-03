На Херсонщині ЗСУ знищили пункт боєпостачання росіян

Також знищено дві артилерійські установки і чотири бронемашини росіян.

У Херсонській області Сили оборони України знищили польовий пункт боєпостачання російських загарбників у Каховському районі та спостережний пункт ворога на одному з островів.

Про це оперативне командування "Південь" повідомило у Facebook.

У результаті виконання вогневих завдань ракетно-артилерійські підрозділи Сил оборони знищили також дві артилерійські установки і чотири бронемашини російських військ.

Як зауважили в ОК "Південь", російські військові не припиняють тероризувати населення на визволених територіях правого берега Дніпра. Водночас загарбники продовжують чинити тиск і на жителів захопленого Лівобережжя: від насильницької паспортизації до обстрілів житлових кварталів для пропагандистських сюжетів проти Сил оборони.

Нагадаємо, що Збройні сили України за минулу добу знищили ще 610 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні близько 175 160 військових.