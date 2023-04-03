​В Україні судитимуть військового РФ, який знущався над цивільними в Ірпені

В Україні судитимуть російського військового, який брав участь у спеціальних рейдах в Ірпені Київської області під час яких знущався над цивільними.

Про це повідомляє у Facebook Офіс генпрокурора.

"Розслідуванням встановлено, що впродовж березня 2022 року старший стрілець розвідувального взводу 104-го гвардійського десантно-штурмового Червоного прапора полку разом з іншими військовослужбовцями РФ проводили спеціальні рейди у місті Ірпінь Бучанського району Київської області", – йдеться у повідомленні.

Фото: Офіс генпрокурора у Facebook

Російські військові злочинці жорстоко ставились до цивільних, намагаючись виявити патріотично налаштованих громадян України.

На території Ірпінського військового госпіталю вони виявили двох цивільних осіб. Після допиту обвинувачений наказав цивільним стати на коліна й притулити голови один до одного. Аби залякати їх – військовий імітував розстріл, здійснивши декілька пострілів над головами.

"В подальшому обвинувачений разом з командиром відділення та іншими військовослужбовцями РФ, незаконно проникли до житлового будинку, де було двоє цивільних осіб. Вони нанесли удари по тулубу і голові потерпілого та, імітуючи вбивство, здійснювали постріли поряд з головою", – розповідають в Офісі генпрокурора.

Аби провести допит, цивільного вивели у двір будинку. Там також через нібито ненадання "правдивої інформації", військовий направив на чоловіка автоматичну зброю та зімітував розстріл, здійснивши дві черги пострілів з однієї та іншої сторони потерпілого.

Нагадаємо, слідство поки не змогло ідентифікувати тіла всіх вбитих російськими окупаційними військами мешканців у Бучі Київської області. Наразі залишаються неопізнаними 70 тіл.