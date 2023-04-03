Спецслужби Росії конфіскують паспорти в російських топпосадовців і керівників державних компаній, – Financial Times

Кремль це навіть не заперечує.

Російські служби безпеки відбирають паспорти у вищих посадових осіб, а також колишніх чиновників та керівників державних компаній, аби не дозволяти їм закордонні подорожі. Про це йдеться у матеріалі Financial Times.

Газета послалася на анонімні джерела, що знайомі із ситуацією.

Речник президента РФ Пєсков підтвердив, що Москва посилила обмеження на закордонні поїздки осіб, які працюють, за його словами, в "чутливих" галузях.

Спершу про конфіскацію паспортів у держслужбовців повідомили російські ЗМІ. У березні вони писали, що після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році багато співробітників російських відомств, державних компаній та держкорпорацій стали фактично невиїзними. Декого з них прямо попросили здати на зберігання закордонні паспорти.