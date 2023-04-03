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Росіяни поширили фейкову "методичку" для українських журналістів щодо Бахмута

Пропагандисти погрожують медійникам "штрафом". 

Росіяни поширили фейкову "методичку" для українських журналістів щодо Бахмута
Фото: Ганна Маляр у Telegram

Російські пропагандисти поширили фейкову "методичку" для українських журналістів щодо висвітлення ситуації в Бахмуті. Вигаданий окупантами "документ" погрожує українським медійникам штрафом у 8 000 гривень за публікацію "заборонених" даних.

Про черговий російський вкид у телеграм повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. 

"В чому наша сила публічної позиції по Бахмуту? Розкриваю секрети роботи. В тому, що ми публічно транслюємо нашу офіційну позицію. Іі не треба папірцями передавати – вона публічна. У нас щодня є публічна позиція щодо поточних подій Президента у вечірніх зверненнях, щодня є позиція Міноборони і Генштаба. І наші  пресофіцери – спікери, яких ви вже всі добре знаєте – Ігнат, Череватий, Гуменюк, Юсов, Дмитрашківський – також щодня повідомляють офіційну позицію", – наголосила вона. 

Нагадаємо, ситуація у Бахмуті залишається напруженою: ворог намагається задіяти не лише вагнерівців, але і професійні підрозділи десантників.

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