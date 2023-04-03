Головне за ніч. Понеділок, 3 квітня

Президент Володимир Зеленський 5 квітня на запрошення президента Анджея Дуди відвідає Польщу.

Про це повідомив голова бюро міжнародної політики канцелярії президента Польщі Марчін Пшидач. За його словами, президент Зеленський хоче познайомитися з поляками, українцями, які живуть у Польщі. Зустріч планується на Замковій площі та у верхній частині Королівського замку. Всі охочі зможуть прийти на цю зустріч.

"Тут ми говоримо про офіційний візит, по-друге, також буде цей елемент публічного характеру. Президент Зеленський також хоче сказати кілька слів полякам у контексті того, що сталося минулого року, як поляки допомагають Україні, як допомагали біженцям на кордоні, потім розвозячи їх по домівках – я думаю, це мета цієї зустрічі", – резюмував Пшидач.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що ворог зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – тут було відбито понад 70 атак противника. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка.

Противник завдав пʼятьох ракетних та 32 авіаційних ударів, здійснив більш як 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Українська авіація за добу завдала вісьмох ударів по районах зосередження окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, три райони зосередження живої сили, три позиції засобів протиповітряної оборони та шість інших важливих об’єктів ворога.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 3 квітня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що Збройні сили України за минулу добу знищили ще 610 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні близько 175 160 військових.

Про інші втрати противника – в новині.

До України з неочікуваним візитом прибув віцеканцлер ФРН Роберт Габек. Його поїздку не анонсували, і вона є першою для нього за час повномасштабної війни, пише The Guardian.

Габек є віцеканцлером і одночасно міністром економіки та енергетики Німеччини.

За даними Spiegel, Габек обговорить із українським урядом повоєнну відбудову і співпрацю України та Німеччини в енергетичному секторі.

Роберт Габек зустрічався з українськими урядовцями, зокрема премʼєр-міністром, у жовтні 2022, під час робочої поїздки Дениса Шмигаля до Берліна.

На лівобережжі Херсонської області окупанти готуються до проведення незаконних виборів, запланованих Росією на осінь 2023 року, повідомив речник Оперативного командування "Південь" Владислав Назаров.

Наразі до російського держреєстру внесено "регіональні відділення" трьох партій з юридичними адресами у так званих столицях "нових територій" – Мелітополі та Генічеську: "Єдиної Росії", КПРФ та ЛДПР.

"Однак і для них чи то не вистачило місцевих колаборантів, чи то їм не довіряють, бо у кількох "регіоналках" керівників десантували з Росії та окупованого Криму", – зазначив Назаров.

Премʼєрка Фінляндії Санна Марін більше не очолюватиме уряд, позаяк її лівоцентристська Соціал-демократична партія посіла лише третє місце на виборах. Лідером голосування, проведеного вчора, стала права Національна коаліційна партія (20,8%), а популістська Партія фіннів набрала 20,1%. СДП Марін набрала 19,9%. Явка виборців склала 71,9%.

"Демократія оголосила, фінський народ зробив свій вибір, і свято демократії – це завжди чудова річ. Ми маємо хороші причини бути задоволеними цим результатом", – прокоментувала премʼєрка після оголошення підсумків.

Лідер Національної коаліційної партії Петтері Орпо – 53-річний колишній міністр фінансів. Він запевнив, що за каденції коаліції з його партією солідарність Фінляндії із Україною лишатиметься міцною.

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