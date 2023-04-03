Двоє постраждалих звернулися за допомогою, ще 10 отримали синці та забої.

У понеділок, 3 квітня, на трасі Київ-Житомир сталася масштабна аварія за участю 10 транспортних засобів - автобуса та дев'ятьох автомобілів.

Про це повідомив у Telegram начальник поліції Київської області Андрія Нєбитова.

"Масштабне ДТП на Житомирській трасі. Відбулося зіткнення автобуса і ще 9 легковиків... Рух по даній трасі ускладнено. Зараз ми з’ясовуємо обставини аварії. Закликаю усіх бути обережними та уважними на дорозі", - написав Нєбитов.

Як попередньо встановили поліцейські, близько 7:30 потік автомобілів рухався в бік Києва. Водії, які їхали в середній смузі, зупинилися для надання переваги. У цей час водії лівої – також пригальмував. А водій автобуса "Setra" не зреагував на зміну дорожньої обстановки і допустив зіткнення з автомобілями попереду. Внаслідок цього, попередньо 9 автомобілів зазнали різних ушкоджень.

Станом на 8:30, за допомогою на місці події вже звернулись двоє людей - водій авто “Mitsubishi” та водійка “BMW”. Ще до 10 осіб отримали синці та забої.

На місці ДТП продовжують працювати правоохоронці. Деталі обіцяють повідомити згодом.

Нагадаємо, 28 березня на Хмельниччині перекинувся автобус з пасажирами. Попередньо встановлено, що водій автобуса сполученням “Варшава – Одеса” не впорався з керуванням та з’їхав у кювет.