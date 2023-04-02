Головне за день. Неділя, 2 квітня

Наступальні дії ворога на Донбасі, понад 50 відбитих атак противника, шість жертв ворожого обстрілу Костянтинівки, побиття військового в церкві у Хмельницькому, вибух у кафе в Санкт-Петербурзі. Яким запам’ятається 403-й день повномасштабної війни.

Президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні заявив, що наступний тиждень буде важливим на шляху до перемоги. Україна готується до запланованих подій і рішень.

“Наступний тиждень буде особливо вагомим для нашого захисту, для нашого руху до перемоги. Вже готуємося до запланованих подій і рішень. Головне зараз – берегти нашу єдність, дбати про наших захисників, захисниць, допомагати одне одному й державі”, – наголосив президент.

Він зауважив, що ситуація на Донеччині залишається складною. Під Авдіївкою, Марʼїнкою, під Бахмутом “особливо гаряче”.

Подробиці – в новині.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. В епіцентрі бойових дій залишаються населені пункти Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка. Завдяки героїзму та професійності наших воїнів, вмілим та злагодженим діям, ефективному використанню маневру цієї доби підрозділи Сил оборони України відбили більш як 50 атак противника.

2 квітня противник завдав 5 ракетних та 22 авіаційних ударів, здійснив 42 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів.

Авіація Сил оборони за добу завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 1 район зосередження живої сили, 1 пункт управління та 2 інші важливі об’єкти ворога.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 2 квітня – в нашій новині.

Унаслідок російського обстрілу Костянтинівки Донецької області є жертви та поранені, повідомив керівник Донецької ОВА Павло Кириленко.

Росіяни обстріляли центральну частину міста сьогодні вранці. Численних пошкоджень зазнали багатоповерхівки та приватні житлові будинки. Керівник ОПУ Андрій Єрмак написав, що росіяни здійснили масований обстріл Костянтинівки з РСЗВ, а також із використанням касетних боєприпасів.

Станом на 22:00 огляд місця обстрілу завершено. Відомо про шістьох загиблих і 11 поранених. Пошкоджено 16 багатоквартирних і приватні будинки, дитячий садок та газогін. Пораненим надається медична допомога.

Одна людина загинула та ще шестеро отримали поранення внаслідок вибуху в кафе в російському Санкт-Петербурзі. За попередньою інформацією, загинув пропагандист Владлен Татарський, загалом постраждали 16 осіб.

Кафе на Університетській набережній (будинок 21Б) де стався вибух, належить засновнику ПВК Вагнера Євгену Пригожину. У вихідні у цьому кафе збирається дискусійний клуб “Кібер Z фронт”, а сьогодні проходив творчий вечір російського пропагандиста Владлена Татарського. У МВС РФ підтвердили його смерть внаслідок вибуху.

Захопливі деталі – в новині.

У Хмельницькому священники УПЦ МП у церкві побили добровольця Збройних сил України.

Священники накинулися на військового після того, як він запитав: "Скільки людей ще має загинути, щоб ви перестали ходити до московського патріархату?" На відео також чути, як деякі прихожани церкви підтримують побиття військового.

За інформацією депутата обласної ради Віктора Бурлика, на відео військовий Артур Ананьєв, який від початку повномасштабного вторгнення добровольцем пішов на фронт у складі 19-го стрілецького батальйону. На війні чоловік отримав контузію та черепно-мозкову травму.

Згодом представниця патрульної поліції Хмельницької області Вікторія Тимощук повідомила виданню vsim.ua, що у Свято-Покровському Кафедральному соборі під час богослужіння у 26-річного чоловіка стався конфлікт з місцевим священиком.

"Чоловік під час проведення молитовної літургії, скинув зі столу на підлогу книгу "Євангелія", влаштував словесний конфлікт зі священиком, який читав молитовну літургію. Свідки цієї події викликали співробітників поліції. Зараз вирішується питання про притягнення громадянина до адміністративної відповідальності за ст.173 КУпАП", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що за фактом побиття військового, знятого на відео, відкрито кримінальне провадження щодо священика за частиною 2 статті 296 "Хуліганство" Кримінального кодексу України.

Історія отримала продовження: ввечері біля Покровського кафедрального собору УПЦ, де стався інцидент з побиттям військового, почалися сутички.

Люди, які зібралися біля храму, скандували «Геть московського попа», «Слава Героям», лунали заклики переходити до Православної церкви України. Мітингувальники вимагали, щоб до них вийшла людина, яка підняла руку на військового, пояснила свій вчинок та вибачилася за свої дії.

Згодом під час зборів біля собору більшістю голосів проголосували за перехід Свято-Покровського кафедрального собору УПЦ МП у ПЦУ.

Ключі від храму передали ревізійній комісії, яку обрали городяни.

Докладніше – в нашій новині.

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