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Чехія може надати Україні додаткове військове обладнання, – Міноборони

Незабаром президент країни Петр Павел отримає перелік обладнання, яке Чехія може відправити в Україну.

Чехія може надати Україні додаткове військове обладнання, – Міноборони
Яна Чернохова
Фото: twitter.com/VALMICHEL7

Міністерка оборони Чехії Яна Чернохова стверджує, що на складах чеських Збройних сил є військове обладнання, яке може бути передане як допомога Україні. Передача цього обладнання не вплине на обороноздатність Чехії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Чеське телебачення.

"На наших складах все ще є речі, які гарантовано ніколи не будуть використані в нашій армії", – зазначила Яна Чернохова.

У найближчі кілька днів міністерка оборони і начальник Генерального штабу чеської армії Карел Реха зустрінуться з президентом Чехії Петром Павелом. Президенту нададуть перелік військового обладнання, яке можна відправити в Україну.

Чернохова підкреслила, що нічого з того, що передається Україні, не вплине на обороноздатність Чехії.

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Нагадаємо, прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала заявляв, що військова допомога Україні з боку чеського уряду з початку повномасштабного російського вторгнення досягла 10 млрд чеських крон (422 мільйони євро), а оборонна промисловість Чехії відправила озброєння ще на 30 млрд крон (1,27 млрд євро).

З Чехії до України вирушають 15 комплексів ППО Viktor. Гроші на них збирали волонтери в рамках ініціативи “Подарунок Путіну”.

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