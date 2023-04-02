Система освіти має формувати у молодих українців історичну пам’ять, - Лісовий

Система освіти України тепер має концентруватись на тому, аби не лише навчити дітей фактам, а сформувати у молодого покоління історичну пам’ять на емоційному рівні.

Про це заявив у Facebook нещодавно призначений міністр освіти Оксен Лісовий.

«Недостатньо знати цифри, факти й послідовність подій, - важливо формувати у молодого громадянина історичну пам’ять на емоційному рівні. Це біль, але він є часткою нашої історії і, не відчуваючи емоційного зв’язку з попередніми поколіннями, не розділяючи болю трагедій і тріумфу перемог попередніх поколінь - нацією не станеш», - зазначив він.

Також Лісовий вказав на необхідність ретельно та уважно ставитись до наукових досліджень проблематики геноцидів. Важливо не допускати поспішності, маніпуляцій чи спотворень та дотримуватись найвищих стандартів наукової дискусії і дуже зважено оприлюднювати їх результати.

Водночас передумовою цьому має стати розслідування та покарання всієї вертикалі злочинців, своїх і іноземних.

«Без найменшої лояльності. Без термінів давності. Без оглядки на те, ким є зараз їх нащадки», - наголосив він, зазначивши, що такі питання потрібно піднімати і щодо попередніх періодів історії України.

«Достатньо лише проявити найменшу лояльність, притаманну нам доброзичливість, пробачити або забути колишні злочини, - і ти помер. … Незасуджені злочини. Невикарбувані в пам’яті факти й імена злочинців. Спотворене «історичною наукою» минуле гарантують ті події, що відбувались навесні минулого року і відбуваються зараз на окупованих територіях», - підкреслив Лісовий.

Раніше Лісовий заявив, що Міністерство освіти і науки України цифровізуватиметься і системно змінюватиметься.