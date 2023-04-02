На відео військовий Ананьєв, який від початку повномасштабного вторгнення добровольцем пішов на фронт.

У Хмельницькому священники УПЦ МП у церкві побили добровольця Збройних сил України.

Відео опублікував депутат обласної ради Віктор Бурлик.

Інцидент стався після того, як військовий запитав: "Скільки людей ще має загинути, щоб ви перестали ходити до московського патріархату?".

Після цього священники накинулися на військового. На відео також чути, як деякі прихожани церкви підтримують побиття військового та незаконні дії священнослужителів.

За інформацією депутата, на відео військовий Артур Ананьєв, який від початку повномасштабного вторгнення добровольцем пішов на фронт у складі 19-го стрілецького батальйону. На війні чоловік отримав контузію та черепно-мозкову травму.

Нагадаємо, що Шевченківський районний суд Києва відправив митрополита УПЦ МП Павла під цілодобовий домашній арешт на два місяці.

А 31 березня комісію Міністерства культури та інформаційної політики з приймання-передачі державного майна Києво-Печерської Лаври знову не пустили на територію монастиря для проведення перевірки.