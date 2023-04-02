У Мелітополі пролунали вибухи у депо, де ворог тримає техніку

Вибухи пролунали зранку у неділю, 2 квітня, у Мелітополі на території локомотивного депо, де ворог облаштував ремонтну базу.

Про це під час телемарафону повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"Близько 9:30 пролунало щонайменше шість вибухів на території тимчасово окупованого Мелітополя. Всі вони пролунали на території мелітопольського депо, де ворог розмістив свою ремонтну базу військової техніки, а також сховище пального та боєприпасів. Це вже друга черга вибухів, які сталися цього тижня. Вибухи почалися ще з понеділка", - сказав мер.

За його словами, в депо внаслідок вибухів у понеділок зруйновано покрівлю, яка зіпсувала техніку, що знаходилась на ремонті. Мова йде про десятки одиниць ворожої техніки, а також про десятки ліквідованих російських солдатів. Щодо ранкових вибухів, то мер зазначив, що чекає на інформацію.

Нагадаємо, що зранку 29 березня у різних районах Мелітополя пролунали вибухи.