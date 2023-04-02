Росія вбила вчора в Херсонській області ще одного мирного, двох поранила

За минулу добу Росія 60 разів обстріляла Херсонську область, випустивши 290 снарядів. Ворог стріляв із авіації, "Градів" та артилерії.

Місто Херсон ворог обстріляв 6 разів. 26 снарядів влучили у житлові квартали міста, приватні та багатоквартирні будинки, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін у телеграм.

"На жаль, є жертви серед цивільного населення – 1 людина загинула, 2 – дістали поранення", – написав він.

З деокупованої території області протягом доби евакуювали 94 людини.

Нагадаємо, російські окупанти продовжують примусову паспортизацію населення тимчасово зайнятої території Херсонської області. Зокрема, в населених пунктах Генічеськ та Стрілкове на блокпостах російські окупанти обмежують пересування громадян України, які не отримали паспорти громадян Росії. Під час обшуків повідомляють, що громадяни України, які не отримали російські паспорти, після четвертого перетину блокпосту отримають заборону на в’їзд та виїзд. Також російська окупаційна “влада”, з метою привласнення нерухомості громадян України, активно підробляє документи на право власності на житлові приміщення та бази відпочинку, шляхом фальсифікації договорів купівлі-продажу та дарування.