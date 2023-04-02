СБУ показала фото з обшуків у митрополита Павла та опублікувала перехоплені телефонні розмови
СБУ показала фото з обшуків у митрополита Павла та опублікувала перехоплені телефонні розмови
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
Очільник РПЦ поскаржився Єрусалимському патріарху на виселення УПЦ з Лаври
Очільник РПЦ поскаржився Єрусалимському патріарху на виселення УПЦ з Лаври
Що змінюється в продажі ліків з 1 квітня та як отримати е-рецепт з СМС і реєстрацією
Що змінюється в продажі ліків з 1 квітня та як отримати е-рецепт з СМС і реєстрацією
Суд відправив митрополита УПЦ МП Павла під цілодобовий домашній арешт
Суд відправив митрополита УПЦ МП Павла під цілодобовий домашній арешт
Західні ПТРК. Жнива
Західні ПТРК. Жнива
Лавра. Що далі?
Лавра. Що далі?
Суд погодив примусовий привід митрополита УПЦ МП Павла на вечірнє засідання
Суд погодив примусовий привід митрополита УПЦ МП Павла на вечірнє засідання
Митрополит Павло отримав підозру від СБУ (оновлено)
Митрополит Павло отримав підозру від СБУ (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

Росія вбила вчора в Херсонській області ще одного мирного, двох поранила

Окупанти випустили за суботу близько 290 снарядів. 

Росія вбила вчора в Херсонській області ще одного мирного, двох поранила
Херсонська область
Фото: Херсонська ОВА у Telegram

За минулу добу Росія 60 разів обстріляла Херсонську область, випустивши 290 снарядів. Ворог стріляв із авіації, "Градів" та артилерії.

Місто Херсон ворог обстріляв 6 разів. 26 снарядів влучили у житлові квартали міста, приватні та багатоквартирні будинки, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін у телеграм

"На жаль, є жертви серед цивільного населення – 1 людина загинула, 2 – дістали поранення", – написав він.

З деокупованої території області протягом доби евакуювали 94 людини.

Нагадаємо, російські окупанти продовжують примусову паспортизацію населення тимчасово зайнятої території Херсонської області. Зокрема, в населених пунктах Генічеськ та Стрілкове на блокпостах російські окупанти обмежують пересування громадян України, які не отримали паспорти громадян Росії. Під час обшуків повідомляють, що громадяни України, які не отримали російські паспорти, після четвертого перетину блокпосту отримають заборону на в’їзд та виїзд. Також російська окупаційна “влада”, з метою привласнення нерухомості громадян України, активно підробляє документи на право власності на житлові приміщення та бази відпочинку, шляхом фальсифікації договорів купівлі-продажу та дарування.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
Читайте також