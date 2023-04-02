Данілов опублікував 12 кроків деокупації Криму: тих, хто допомага окупантам, пропонує позбавляти права голосу на виборах

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов опублікував власний план із 12 кроків деокупації Криму. За його словами, він написав його, бо "російський гауляйтерський непотріб у тимчасовому окупованому Криму щось занадто розійшовся в істеричному z-припадку – то збираючись захопити Київ або Одесу, то впадаючи в совковий маразм відродження «кримського смершу»".

"Для цього московського сміття хочу дохідливо намалювати поки що широкими мазками, як Україна буде деокуповувати Крим, де вони та їм подібні будуть цілями номер один – щоб назавжди відбити будь-кому бажання навіть дивитися вбік московії або відкривати рота, перед тим гарно не подумавши, коментуючи щось пов‘язане з Україною", – зазначив Данілов у фейсбук.

Першим пунктом у плані він пропонує винести на громадське обговорення питання щодо проєкту і розташування в Криму памʼятника "русскій воєнний корабль іде на**й". З метою економії державних коштів може бути використаний пʼєдестал памʼятника затопленим кораблям у Севастополі.

Другий пункт – визначення рівня персональної відповідальності та ступіня залучення жителів Криму до підтримки діяльності окупційних адміністрацій, що передбачає обмеження права участі в виборах – обирати і бути обраним.

Третій пункт – щодо всіх держслужбовців, суддів, прокурорів та правоохоронців, які станом на 2014 рік були в штаті органів влади України, МВС, СБУ, МОУ, а після лютого 2014 року працювали в російських окупаційних структурах, українські суди визначать, чи підлягають вони кримінальній відповідальності. Якщо не підлягають, то все рівно будуть позбавлені державних пенсій та отримають заборону працевлаштування на роботу в держорганах і органах місцевого самоврядування України.

"«Вовчий квиток» – назавжди. Надання Силам оборони України та слідству важливої інформації, яка стосується питань національної безпеки, може стати підставою для пом’якшення кримінального покарання", – зазначив Данілов.

Четверте: Росія або "інше формування, яке буде претендувати на правонаступництво", повинна забезпечити безумовну і повну видачу всіх підозрюваних у держзраді та воєнних злочинах громадян РФ і України.

Пʼяте: злочини пропагандистів (журналисти, медійники, експерти), що сприяли окупації, мілітаризації дитячого виховання та ворожнечі проти України українців, кримських татар та інших національностей, будуть розслідуватися українськими або міжнародними правоохоронними органами.

Шостим пунктом Данілов вказав негайний виїзд росіян, що незаконно приїхали жити в Крим під час окупації.

Сьоме – правочини, вчинені не за українським законодавством після лютого 2014 року, зокрема щодо нерухомого майна, визнаются нікчемними.

"Право власності на майно залишається за громадянами України. Якщо воно привласнене або націоналізоване, окупантами майно повертається власникам. Важливо пам’ятати (!) – будинки, квартири, земельні ділянки та інша нерухомість, придбані громадянами росії в Криму, варті не більше ніж майбутнє аксьонова чи надії на вихід константінова та подібного колаборантського непотрібу за умовно-достроковим звільненням", – заявив Данілов.

Восьме – Керченський міст демонтують.

Девʼяте – комплексна програма "Детоксикація" – нейтралізація наслідків багаторічної дії російської пропаганди на суспільну свідомість частини населення півострова. Секретар РНБО пропонує використати досвід застосування дієвих методів денацифікації Німеччини у 40-х роках, серед яких участь виявлених груп активної підтримки російської окупації у громадських роботах з відбудови зруйнованих українських міст, процесах ексгумації та перепоховання жертв російської агресії (для осіб, визнаних винними у таких злочинах судом). Надання максимально широкого доступу до інформації щодо злочинів путінського режиму.

10 – документальна база фактів російських злочинів проти українських громадян, які чинили спротив окупації. Відновлення в правах українських та кримськотатарських активістів.

11 – негайне звільнення всіх громадян України, кримських татар, українців, які були переслідувані за політично вмотивованими ознаками з 2014 року з відшкодуванням завданих моральних збитків.

12 – Севастополь, ураховуючи його місце та роль в ідеології рашизму, системі негативного міфотворення і переписування історії, перейменовується в "Об‘єкт № 6". Верховна Рада України пізніше приймає рішення про нову назву міста. Можливо, Ахтіар.

"Деталізована і юридично вивірена програма розробляєтся Апаратом РНБО України із залученням широкого кола фахівців та експертів, що буде відображено в новій редакції Стратегії деокупації Криму. Крим - це Україна! У Криму живуть наші громадяни, громадяни України, які чекають на повернення додому!" – додав Данілов.

Нагадаємо, Данілов переконаний, що Росія намагається навʼязати для України ситуацію двох Корей. Він заявив, що жодної "другої України" не буде.