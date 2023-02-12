Росія хоче примусити нас до ситуації двох Корей, - Данілов

У них зараз йде робота над проєктом "Друга Україна".

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов прокоментував заяви Росії про нібито готовність до мирних переговорів з Україною, але"без будь-яких попередніх умов" та "на основі тієї реальності, яка існує".

Про це він говорив в ефірі телемарафону, передає РБК-Україна.

"Що стосується пропозиції цього хлопа з Москви... Це вже не перший вкид. У них зараз йде робота над проєктом "Друга Україна", - сказав Данілов.

За його словами, росіяни сьогодні реанімують політтехнологів часів Віктора Януковича, і вже починають свою роботу на території України, щоб "примушувати нас до ситуації двох Корей".

"Деякі діячі, прізвища яких ніколи не називаються, які були під личиною ОПЗЖ, а потім заново перефарбувалися, вони сидять зараз у Монако і це супроводжують. Повірте, жодної "Другої України" не буде", - наголосив Данілов.

Нагадаємо, після повномасштабного вторгнення українськи спецслужби в черговий раз з‘ясували сценарій президента РФ Володимира Путіна щодо України.

Бажаний результат окупантів - захопити керівництво держави і заставити підписати "мирну угоду" на російських умовах під шантажем та можливістю загибелі великої кількості цивільного населення. При цьому, як зазначали джерела, навіть якщо частина керівництва держави буде евакуйована, хто не-будь із проросійських політиків зможе взяти "на себе відповідальність" і підписати документи, мотивуючи це "втечею" політичного керівництва.

Як результат, Україна мала бути розділена на дві частини - за принципом Західної та Східної Німеччини, чи Північної і Південної Кореї. При цьому, РФ визнає легітимною ту частину України, яка підпише ці угоди і буде лояльна до РФ.