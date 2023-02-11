У неділю в Україні від 9° морозу до 3° тепла

У неділю, 12 лютого в Україні місцями падатиме мокрий сніг.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Вночі, вдень у південно-східній частині та Карпатах мокрий сніг; на решті території без істотних опадів.

На дорогах країни подекуди ожеледиця.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с, в Україні місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 1-6° морозу, в Карпатах 4-9° морозу; вдень від 2° морозу до 3° тепла, у південній частині та на Закарпатті до 6° тепла.

У Київській області буде хмарно з проясненнями. Вночі мокрий сніг, вдень без істотних опадів.

На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 1-6° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла; у Києві вночі 2-4° морозу, вдень 0-2° тепла.