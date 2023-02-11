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Завтра світло не відключатимуть на Київщині, Дніпропетровщині та Одещині

“Укренерго” не надавав обмежень споживання електроенергії на неділю.

Завтра світло не відключатимуть на Київщині, Дніпропетровщині та Одещині
Фото: Пресслужба Херсонської міськради

У неділю, 12 лютого не буде відключень світла у Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях.

Про це ДТЕК повідомляє у Telegram.

“На наступний день “Укренерго” не надавав обмежень споживання електроенергії. Це дозволяє завтра не відключати світло у Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях”, – йдеться у повідомленні.

Однак у разі перевантаження мереж можуть бути обмеження відповідно до стабілізаційних графіків.

Нагадаємо, Київська, Дніпропетровська області та столиця знову переведені на стабілізаційні графіки відключень.

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