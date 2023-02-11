Данілов вважає необхідною деколонізацію Росії після перемоги України

Секретар РНБО впевнений, що розпад Росії може стати запобіжником її імперських і постімперських зазіхань.

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов вважає, що розмову про демонтаж Росії треба розпочинати якнайшвидше, оскільки її деколонізація є єдиним запобіжником від імперських зазіхань.

Про це він написав у своїй колонці "Внутрішня деколонізація Росії – подія, невідворотність якої має прийняти світ" на “Українській правді”.

“Росія – це клаптеве колоніальне утворення, яке скріплене кривавими стежками геноцидів, репресій, масових вбивств і поневолення. Але штиків, на яких сидить кремль, меншає, а руйнівної енергії невдоволення Росією більшає. Серйозна розмова про те, як здійснити безпечний демонтаж Росії – на часі. Чим скоріше вона розпочнеться, тим швидше і безболісніше пройде весь процес", - написав Данілов.

Він впевнений, що розпад Росії може стати запобіжником її імперських і постімперських зазіхань.

"Росія з її автократичним режимом, ресурсною економікою і новофашистською ідеологією вкотре не змогла скласти цивілізаційний іспит, залишившись територією суцільного насильства і зла, загрозою Україні і світу", - зазначив секретар РНБО.

Він наголосив, що гарантії безпеки – десуб’єктивізація Росії як державного утворення, деколонізація територій, денуклеаризація і депутінізація населення після військової перемоги України.

Данілов вважає, що Україна має привчати світ до думки, що Росія не має зберегтися в тих межах і в тому стані, в якому вона зараз існує.

Нагадаємо, нещодавно Європейська рада ухвалила резолюцію, в якій лідери ЄС закликали Росію негайно вивести всі війська з України.