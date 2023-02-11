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У Києві Укрзалізниця запускає експрес для закоханих

Подорож триватиме 2,5 години по кільцю навколо Києва.

У Києві Укрзалізниця запускає експрес для закоханих
Фото: Укрзалізниця

Укрзалізниця 14, 18 та 19 лютого запустить «Потяг до тебе» — експрес для закоханих у столиці.

Про це компанія повідомила 11 лютого.

Подорож триватиме 2,5 години, маршрут проходитиме по кільцю навколо Києва, починаючись і завершуючись на Центральному вокзалі. Відправлення 14 лютого о 18:56, а у вихідні, 18 та 19 лютого, о 12:56. Подорож буде у новому вагоні в купе на двох і з можливістю замовити спеціальне меню від шеф-кухаря Євгена Клопотенка.

Квитки на цей рейс коштують 211 гривень і вже доступні в застосунку «Укрзалізниці». Вечеря не входить до вартості квитка, тому з кожним замовником звʼяжуться додатково.

Можливі відключення електроенергії на рух паровоза не вплинуть. У разі повітряної тривоги після початку руху поїзда він продовжить рух до кінцевої зупинки за графіком.

Нагадаємо, що Укрзалізниця вдруге запускає "Поїзд Єднання", який проїде всю країну із заходу на схід, з'єднавши 9 областей за маршрутом з Ужгорода до Краматорська.

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