В Україні створять урядовий центр розмінування

Він покращить координацію між усіма суб’єктами протимінної діяльності.

В Україні буде створено центр гуманітарного розмінування. Він виконуватиме функції аналітичного центру та узагальнюватиме інформацію щодо потреб розмінування.

Про це написав у Телеграм очільник уряду Денис Шмигаль.

"На сьогоднішній нараді з МВС, Міноборони, Мінекономіки та ДСНС обговорили проблемні питання гуманітарного розмінування в Україні та обов’язки майбутньої установи. Український центр гуманітарного розмінування покращить координацію між усіма суб’єктами протимінної діяльності. А також дасть можливість залучити всі можливі ресурси для проведення розмінування", - йдеться у повідомленні.

В уряді нагадали, що гуманітарне розмінування є першим етапом відновлення деокупованих територій, який дає можливість почати відбудову житла й критичної інфраструктури.

Нагадаємо, що у Державній службі з надзвичайних ситуацій збільшують кількість піротехніків.