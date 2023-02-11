В Україні створять урядовий центр розмінування

В Україні буде створено центр гуманітарного розмінування. Він виконуватиме функції аналітичного центру та узагальнюватиме інформацію щодо потреб розмінування.
Про це написав у Телеграм очільник уряду Денис Шмигаль.
"На сьогоднішній нараді з МВС, Міноборони, Мінекономіки та ДСНС обговорили проблемні питання гуманітарного розмінування в Україні та обов’язки майбутньої установи. Український центр гуманітарного розмінування покращить координацію між усіма суб’єктами протимінної діяльності. А також дасть можливість залучити всі можливі ресурси для проведення розмінування", - йдеться у повідомленні.
В уряді нагадали, що гуманітарне розмінування є першим етапом відновлення деокупованих територій, який дає можливість почати відбудову житла й критичної інфраструктури.
Нагадаємо, що у Державній службі з надзвичайних ситуацій збільшують кількість піротехніків.