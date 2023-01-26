​У ДСНС збільшують кількість піротехніків

У Державній службі з надзвичайних ситуацій збільшують кількість піротехніків.

Як повідомив очільник ДСНС Сергій Крук, для забезпечення виконання робіт другого етапу працюють над збільшенням чисельності піротехнічних розрахунків на 500 осіб.

За його словами, до 24 лютого 2022 року піротехнічні підрозділи ДСНС налічували близько 600 фахівців. За минулий рік кількість зросла на 400 осіб і становила понад тисячу.

Потреба в збільшенні піротехнічних розрахунків пояснюється тим, що зросла кількість вибухонебезпечних предметів та роботи для піротехніків - у 10 разів.

"У середньому піротехніки виявляють та знешкоджують близько тисячі вибухонебезпечних предметів. Фіксується й випадки, як на Харківщині, де тільки за одну добу виявили близько 2 600 одиниць. З них велика кількість вибухонебезпечних предметів, заборонених міжнародними конверсіями. Це величезні цифри, які дивують наших іноземних партнерів. Вони вражені від того, як ми працюємо у таких умовах", - сказав Крук.

Нагадаємо, третина території України потенційно забруднена вибухонебезпечними предметами. На її очищення може знадобитись більше 10 років. Від 24 лютого бійці ДСНС знешкодили понад 316 тис. вибухонебезпечних предметів та понад 2 160 авіаційних бомб.

Крім фахівців, для роботи піротехнічних розрахунків потрібно загалом близько 200 автомобілів різного призначення — зокрема і таких машин, як робот “Мастиф”, який застосовується при розмінуванні територій на Харківщині.