В Україні планують запустити платформу для людей, чиє житло постраждало через війну

Станом на осінь 2022 року понад 2,4 мільйонів українців мають пошкоджене чи зруйноване житло. Кількість зруйнованих чи пошкоджених об’єктів сягає понад 170 тисяч.

У середу, 25 січня, Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України та Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ) підписали Меморандум про співробітництво. Меморандум передбачає запуск платформи «Україна – наш Дім» (Ukraine is Home), метою якої є полегшення доступу до рішень з відбудови житла для людей, чиї будинки були пошкоджені або зруйновані під час війни.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.

Нова платформа дозволить поєднати гуманітарні програми з проведення екстрених ремонтів та відбудови житла з поточними планами та програмами відновлення Уряду, що реалізуються за підтримки міжнародних фінансових інституцій.

“Станом на осінь 2022 року понад 2,4 мільйонів українців мають пошкоджене чи зруйноване житло. Кількість зруйнованих чи пошкоджених об’єктів сягає понад 170 тисяч. Такі масштаби потребують системних рішень із забезпечення постраждалих житлом”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на основі реєстру пошкодженого майна та інших цифрових рішень, які розробляє та запускає Мінвідновлення, Мінцифри, міжнародні партнери та громадськість для прозорої та підзвітної відбудови, запускається спільна платформа з УВКБ ООН.

Цей інструмент дозволить міжнародним партнерам, бізнесу, гуманітарним організаціям, донорам та МФО інтегрувати інформацію про пошкодження, затребувану та надану допомогу для відновлення та забезпечення житлом.

Ключові ініціативи, які є у фокусі проекту Ukraine is Home – по-перше, це прозора та справедлива компенсація за пошкоджене та зруйноване житло, механізм якої визначає законопроект 7198, по-друге – на основі механізму Є-Підтримка планується забезпечити пряму допомогу громадянам для відновлення житла, по-третє – будівельні хаби, децентралізовані склади, які будуть містити наперед закуплені будівельні матеріали для забезпечення нагальної потреби для проведення термінових ремонтів.

Платформа «Україна – наш Дім» базується на таких основних принципах відбудови:

сприяння реконструкції екологічно сталими та енергоефективними способами

забезпечення громад засобами цивільного захисту

розширення доступу до житла та послуг для осіб з особливою вразливістю, обмеженнями мобільності та для постраждалих під час війни, у тому числі ветеранів

Також меморандум передбачає співпрацю в розробці цифрового управління відбудовою, яке полегшить оцінку пошкоджень та виокремлення потреб для відбудови.

Окрім цього, сторони розглянуть можливість створення віртуальної та фізичної мережі реконструкційних хабів у стратегічних місцях. Їх мета – консолідація, зберігання, розподіл та управління будівельними матеріалами, необхідними для ремонту та відбудови пошкодженого житлового фонду.

Міністерство інфраструктури та УВКБ ООН також мобілізують підтримку для розробки інноваційних рішень. Серед них впровадження житлових сертифікатів, які передбачені законопроектом №7198, що наразі розглядається Верховною Радою. Такі сертифікати відображатимуть оцінену вартість зруйнованого майна та можуть бути використані для купівлі нової квартири чи приватного будинку.

Відразу після прийняття законопроекту Міністерство інфраструктури розпочне роботу над розробкою підзаконних актів, які деталізують механізм отримання постраждалими компенсації за зруйноване та пошкоджене майно.

Меморандумом також передбачається співпраця в наступних питаннях:

надання гуманітарної допомоги для внутрішньо переміщених осіб (ВПО), репатріантів та інших постраждалих від війни людей;

допомога цивільному населенню, яке проживає в районах, наближених до лінії зіткнення і сильно постраждалих від бойових дій та обстрілів.

Зазначається, що УВКБ ООН вже тісно співпрацює з Урядом України, місцевою владою, ООН, громадянським суспільством та іншими партнерами, щоб підтримати найбільш уразливих осіб, які постраждали від війни – як людей, які залишилися на прифронтових територіях, так і тих, хто став переміщеними особами – отримати доступ до належного та гідного житла, особливо в зимовий період.

Нагадаємо, в ООН заявили, що війна Росії проти України спричинила найбільшу хвилю біженців після Другої світової війни. Майже 8 млн людей змушені були покинути Україну після 24 лютого 2022 року.