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Росія здійснила ще одну спробу атакувати Одеську область. Ракету збила ППО

Окупанти хотіли вдарити крилатою ракетою. 

Росія здійснила ще одну спробу атакувати Одеську область. Ракету збила ППО
Ілюстративне фото
Фото: Одеса офіційно

Росія після масованої атаки здійснила ще одну спробу атакувати Одеську область. Сили ППО відбили напад, повідомив у Телеграм голова ОВА.

"Ворог ще раз намагався здійснити ракетний удар по нашій області. Під час чергової ворожої атаки нашими підрозділами протиповітряної оборони була збита ще одна крилата ракета, випущена з літака. Дякую ППО!" – написав Марченко.

Під час ранкової атаки ворогу вдалося поцілити в обʼєкт інфраструктури в Одеській області. Унаслідок цього почалися проблеми з електропостачанням. Ще три ракети були збиті. 

Нагадаємо, вчора історичний центр Одеси отримав звання памʼятки ЮНЕСКО. Про те, як це відбувалося і як росіяни прагнули завадити наданню статуса, читайте в матеріалі LB.ua. 

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