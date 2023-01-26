Росія здійснила ще одну спробу атакувати Одеську область. Ракету збила ППО

Росія після масованої атаки здійснила ще одну спробу атакувати Одеську область. Сили ППО відбили напад, повідомив у Телеграм голова ОВА.

"Ворог ще раз намагався здійснити ракетний удар по нашій області. Під час чергової ворожої атаки нашими підрозділами протиповітряної оборони була збита ще одна крилата ракета, випущена з літака. Дякую ППО!" – написав Марченко.

Під час ранкової атаки ворогу вдалося поцілити в обʼєкт інфраструктури в Одеській області. Унаслідок цього почалися проблеми з електропостачанням. Ще три ракети були збиті.

Нагадаємо, вчора історичний центр Одеси отримав звання памʼятки ЮНЕСКО. Про те, як це відбувалося і як росіяни прагнули завадити наданню статуса, читайте в матеріалі LB.ua.