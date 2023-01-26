Унаслідок атаки росіян у Голосіївському районі є загиблий і поранені (оновлено)
Унаслідок атаки росіян у Голосіївському районі є загиблий і поранені (оновлено)
"Найбільше боюся, що наша перемога стане нашою поразкою". Розмова з бійцем Олександром Ширшиним - тим, що читав Снайдера в окопі
"Найбільше боюся, що наша перемога стане нашою поразкою". Розмова з бійцем Олександром Ширшиним - тим, що читав Снайдера в окопі
Як зійшла і закотилася зірка Кирила Тимошенка
Як зійшла і закотилася зірка Кирила Тимошенка
Папа Римський уперше зустрівся з керівниками основних українських церков. Онуфрій не поїхав
Папа Римський уперше зустрівся з керівниками основних українських церков. Онуфрій не поїхав
Депутатів проросійських партій – до відповідальності. Результати соцопитування
Депутатів проросійських партій – до відповідальності. Результати соцопитування
Чому 8271 – шкідливий закон, що перетворює нашу армію на армію держиморд
Чому 8271 – шкідливий закон, що перетворює нашу армію на армію держиморд
Президент надав чинності рішенню РНБО про заборону поїздок за кордон для держслужбовців
Президент надав чинності рішенню РНБО про заборону поїздок за кордон для держслужбовців
Роман Костенко: "Потрібно вивчати всі контракти. Це шалені гроші. І наша репутація перед партнерами має бути бездоганною"
Роман Костенко: "Потрібно вивчати всі контракти. Це шалені гроші. І наша репутація перед партнерами має бути бездоганною"
ГоловнаСуспільствоВійна

Українська ППО збила 47 крилатих ракет ворога, - Залужний

Крім того, три з чотирьох керованих авіаційних ракет Х-59 не досягли своїх цілей.

Українська ППО збила 47 крилатих ракет ворога, - Залужний
Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces

Під час масованого ракетного удару 26 січня українська ППО збила 47 із 55 російських ракет.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний

“Держава-терорист рф сьогодні завдала масованого ракетного удару по території України. Противник здійснив 55 пусків ракет повітряного та морського базування (Х-101, Х-555, Х-47 «Кинджал», «Калібр», Х-59) з літаків Ту-95, Су-35, МіГ-31К та кораблів з акваторії Чорного моря. Силами і засобами протиповітряної оборони Збройних Сил України знищено 47 крилатих ракет, 20 з них в районі столиці. Крім того, три з чотирьох керованих авіаційних ракет Х-59 не досягли своїх цілей”, - написав Залужний.

Він зазначив, що мета росіян залишається незмінною – психологічний тиск на українців та руйнування критичної інфраструктури. 

Нагадаємо, на території кількох районів Київщини знайдені уламки російських ракет. Люди не постраждали. Але є влучання в енергетичний об'єкт.

У Києві внаслідок падіння уламків ракети загинула людина, ще дві людини отримали поранення.

Зранку 26 січня на по всій території України було оголошено повітряну тривогу. У Київській, Одеській, Дніпропетровській, Житомирській і Вінницькій областях працювала система протиповітряної оборони.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також