Українська ППО збила 47 крилатих ракет ворога, - Залужний

Крім того, три з чотирьох керованих авіаційних ракет Х-59 не досягли своїх цілей.

Під час масованого ракетного удару 26 січня українська ППО збила 47 із 55 російських ракет.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

“Держава-терорист рф сьогодні завдала масованого ракетного удару по території України. Противник здійснив 55 пусків ракет повітряного та морського базування (Х-101, Х-555, Х-47 «Кинджал», «Калібр», Х-59) з літаків Ту-95, Су-35, МіГ-31К та кораблів з акваторії Чорного моря. Силами і засобами протиповітряної оборони Збройних Сил України знищено 47 крилатих ракет, 20 з них в районі столиці. Крім того, три з чотирьох керованих авіаційних ракет Х-59 не досягли своїх цілей”, - написав Залужний.

Він зазначив, що мета росіян залишається незмінною – психологічний тиск на українців та руйнування критичної інфраструктури.

Нагадаємо, на території кількох районів Київщини знайдені уламки російських ракет. Люди не постраждали. Але є влучання в енергетичний об'єкт.

У Києві внаслідок падіння уламків ракети загинула людина, ще дві людини отримали поранення.

Зранку 26 січня на по всій території України було оголошено повітряну тривогу. У Київській, Одеській, Дніпропетровській, Житомирській і Вінницькій областях працювала система протиповітряної оборони.