Західні союзники обговорюють постачання Україні винищувачів, - Politico

Для України боротьба за постачання західних танків була лише початком.

F-16 під час навчань 'Swift Response 22' на аеродромі «Стенковец» поблизу Скоп’є, Північна Македонія, 08 травня 2022 р.

Оскільки американські «Абрамси» та німецькі «Леопарди» зараз прямують до лінії фронту після місяців суперечок між західними союзниками, військові планувальники в Києві звертають увагу на те, що вони вважають логічним наступним кроком у своїх зусиллях дати відсіч російським загарбникам — поставки сучасних винищувачів, пише Politico.

Розмови з більш ніж півдюжиною західних військових чиновників і дипломатів підтверджують внутрішні дебати щодо постачання Україні реактивних винищувачів, які проштовхуються українськими офіційними особами за підтримки країн Балтії.

“Наступним природним кроком будуть винищувачі”, — сказав дипломат з північноєвропейської країни.

Дебати, ймовірно, виявляться навіть більш суперечливими, ніж суперечка щодо постачання танків. У Європі багато чиновників і дипломатів заявили, що їхні уряди більше не вважають цю ідею недоцільною, але побоювання ескалації залишаються високими.

Вашингтон сказав Києву, що постачання літаків “на даний момент заборонено”, — сказав цитований вище дипломат, але додав: “Там є червона лінія, але минулого літа у нас була червона лінія на HIMARS, і вона зрушилась. Тоді це були бойові танки, і теж був рух”.

“Сьогодні винищувачі абсолютно немислимі, але ми можемо провести цю дискусію через два-три тижні”, - сказав інший високопоставлений представник європейської держави і також підкреслив швидкість, з якою зростає постачання західної зброї.

Міністри оборони країн-союзників України мають провести черговий саміт наступного місяця на американській військовій базі Рамштайн, що на південному заході Німеччини, де, як очікується, основна увага приділятиметься авіації та підтримці з повітря.

Міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Хьокстра заявив минулого тижня в парламенті Нідерландів, що його Кабінет міністрів розгляне можливість постачання винищувачів F-16, якщо Київ про це попросить.

Це сталося після коментарів минулого місяця міністра закордонних справ Словаччини Растислава Качера, який заявив Інтерфакс-Україна, що його уряд готовий передати Києву винищувачі МіГ-29 радянських часів.

Інші високопоставлені політики значно менш захоплені. Канцлер Німеччини Олаф Шольц у середу виключив поставки винищувачів, посилаючись на необхідність запобігти подальшій військовій ескалації.

Нагадаємо, виробник F-16 готовий постачати їх країнам, які передадуть свої літаки Україні.

Раніше міжнародні партнери вже визначили тип літака, який, імовірно, нададуть Україні для боротьби проти Росії.

Також Словаччина готова обговорити передачу Україні винищувачів МіГ-29. Розмови про передачу цих літаків тривають не перший місяць.