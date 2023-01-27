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Мінреінтеграції розробило інструкцію, як дивитися українське телебачення в Криму

Найпростіше – це налаштувати свої супутникові приймачі на автопошук і знайти бажані канали.

Мінреінтеграції розробило інструкцію, як дивитися українське телебачення в Криму
Фото: У Харкові відновили українське телевізійне мовлення

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України спільно із Збройними силами України розробило інструкцію, як дивитися українське телебачення на тимчасово окупованому півострові Крим.

Про це повідомила пресслужба міністерства.

"Громадяни України, які проживають у тимчасово окупованому Криму й хочуть переглядати українські канали, можуть спробувати кілька способів підключення до них. Найпростіше – це налаштувати свої супутникові приймачі на автопошук і знайти бажані канали. Якщо такий варіант не спрацював, можна спробувати відкалібрувати тарілки супутникового зв'язку на прийом сигналу. Для цього краще звернутися по допомогу до компетентних фахівців у регіоні", - йдеться в повідомленні.

Так, переглядати українське ТБ можна через інтернет, скориставшись VPN-сервісами, а підключення з українських IP-адрес дасть змогу безкоштовно дивитися основні новини та розважальні українські канали, які транслюються на безкоштовних платформах онлайн-телебачення (Megogo, 1+1 video, YouTV).

"До того ж VPN дозволяє маскувати від інтернет-провайдера місце перебування користувача", - зазначили в міністерстві повідомленні.

Для використання VPN достатньо виконати кілька кроків: створити обліковий запис на сторінці вибраного VPN-сервісу; завантажити файли застосунку, інсталювати їх, а потім – авторизуватися; відкрити програму VPN і натиснути кнопку "Підключення".

Сервіс автоматично розпочне роботу, з'єднавшись із віртуальним сервером. Можна також самостійно обрати країну зі списку серверів. Під час роботи VPN у пошуковому рядку браузера необхідно прописати назву обраної української платформи онлайн-телебачення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що росіяни звозять у тимчасово окуповані українські міста пропагандистів для запуску свого телебачення. Наразі поблемою для ворога є персонал, адже більшість місцевих медійників відмовилися співпрацювати з ворогом.

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