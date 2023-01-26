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Загарбники готують нову хвилю масових перевірок жителів окупованих територій Харківщини і Херсонщини

Рашисти збільшують кількість блокпостів між населеними пунктами півдня.

Загарбники готують нову хвилю масових перевірок жителів окупованих територій Харківщини і Херсонщини
Блокпост 'ДНРрівців' біля Маріуполя
Фото: EPA/UPG

Російські окупанти готуються до нової масової перевірки мешканців тимчасово захоплених територій Харківської та Херсонської областей.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Так, загарбники планують масштабну перевірку телефонів на наявність українських додатків (зокрема, банків та онлайн-освіти). Також росіяни збільшують кількість блокпостів між населеними пунктами півдня.

"На блокпостах у мешканців питають про наявність військових обліків, транспортні засоби у власності, адреси персональних акаунтів у соцмережах з подальшою перевіркою", - йдеться в повідомленні ЦНС.

Спротив закликав українців бути обережними і за можливості залишити окуповані території. Крім цього, жителів закликали очищувати історюю браузерів та відписуватися від українських телеграм-каналів перед виходом на вулицю. При цьому посилання на перевірені новинні ресурси можна зберігати у вигляді QR-коду.

Нагадаємо, раніше Геншаб ЗСУ повідомляв, що рашисти посилюють контроль обліку мирного населення на окупованій Херсонщині, зокрема, створюючи базу даних місць проживання мирних громадян.

Тим часом проєкт "Український свідок" розповів історії мешканців Херсону, які залишались в місті протягом всієї окупації.

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