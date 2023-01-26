На щастя, потерпілих немає.

Унаслідок нічної атаки дронів у Київській області пошкоджено п'ять житлових будинків, сім об'єктів та споруд, постраждали понад 40 автомобілів.

Про це повідомив у Telegram начальник ГУ Національної поліції у Київській області Андрій Нєбитов.

"38 повідомлень про проліт ворожих безпілотників отримали ми під час нічної атаки дронів. Частину шахідів вдалося збити силам ППО, водночас ми фіксуємо і пошкодження цивільної інфраструктури через влучання. Так, внаслідок атаки пошкоджено 5 житлових будинків та ще 7 об’єктів та споруд. Постраждало також понад 40 автомобілів", - написав він.

Нєбитов також повідомив, що потерпілих немає.

Фото: Нацполіція

Працівники поліції оглядають місця події та фіксують результати ворожих обстрілів.

"Закликаю громадян не нехтувати сигналами тривоги та в разі повітряної небезпеки одразу проходити в укриття!", - наголосив Нєбитов.

Фото: Нацполіція

Нагадаємо, сьогодні українська ППО збила 47 із 55 російських ракет. На території кількох районів Київщини знайдені уламки. Люди не постраждали. Але є влучання в енергетичний об'єкт.

У Києві внаслідок падіння уламків ракети загинула людина, ще дві людини отримали поранення.

У Запоріжжі внаслідок ракетного удару загинули три людини, ще семеро дістали поранення.