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Німеччина планує поставити танки Leopard Україні до кінця березня

Міністр оборони ФРН вважає таке постачання своєчасним. 

Німеччина планує поставити танки Leopard Україні до кінця березня
БМ Leopard 2А6
Фото: veterano.com.ua

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус пообіцяв поставити Україні танки Leopard до кінця березня. Він вважає таку поставку своєчасною, пише Tagesschau.

Київ отримає танки до "кінця першого кварталу", заявив Пісторіус після прибуття під час візиту до військ у Саксонії-Ангальт. На запитання, чи на часі це для зміцнення України перед очікуваним весняним наступом Росії, Пісторіус відповів, що, наскільки йому відомо, це було "своєчасно".

Про те, що на постачання танків потрібно не менше двох, а то і трьох місяців, говорили в МЗС Португалії. Португалія разом із іншими країнам, як Польща, Фінляндія і Іспанія, чекали від Німеччини дозволу на реекспорт німецьких танків українцям.

Учора канцлер Олаф Шольц оголосив, що Берлін поставить Україні 14 своїх танків і дасть іншим країнам дозвіл на реекспорт до України. Українські танкісти проходитимуть навчання на території Німеччини. За приблизною оцінкою, ЗСУ мають отримати щонайменше 80 танків Leopard, а також 31 американський Abrams та 14 британських Challenger.

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