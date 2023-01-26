Унаслідок атаки росіян у Голосіївському районі є загиблий і поранені (оновлено)
Унаслідок атаки росіян у Голосіївському районі є загиблий і поранені (оновлено)
"Найбільше боюся, що наша перемога стане нашою поразкою". Розмова з бійцем Олександром Ширшиним - тим, що читав Снайдера в окопі
"Найбільше боюся, що наша перемога стане нашою поразкою". Розмова з бійцем Олександром Ширшиним - тим, що читав Снайдера в окопі
Як зійшла і закотилася зірка Кирила Тимошенка
Як зійшла і закотилася зірка Кирила Тимошенка
Папа Римський уперше зустрівся з керівниками основних українських церков. Онуфрій не поїхав
Папа Римський уперше зустрівся з керівниками основних українських церков. Онуфрій не поїхав
Депутатів проросійських партій – до відповідальності. Результати соцопитування
Депутатів проросійських партій – до відповідальності. Результати соцопитування
Чому 8271 – шкідливий закон, що перетворює нашу армію на армію держиморд
Чому 8271 – шкідливий закон, що перетворює нашу армію на армію держиморд
Президент надав чинності рішенню РНБО про заборону поїздок за кордон для держслужбовців
Президент надав чинності рішенню РНБО про заборону поїздок за кордон для держслужбовців
Роман Костенко: "Потрібно вивчати всі контракти. Це шалені гроші. І наша репутація перед партнерами має бути бездоганною"
Роман Костенко: "Потрібно вивчати всі контракти. Це шалені гроші. І наша репутація перед партнерами має бути бездоганною"
ГоловнаСуспільствоЖиття

Костін призначив нових заступників генпрокурора

Сьогодні він представив їх колективу.

Фото: gp.gov.ua

Генеральний прокурор Андрій Костін представив колективу своїх нових заступників.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

На посаду першого заступника призначено Олексія Хоменка. З вересня 2022 року він обіймав посаду заступника Генпрокурора. До цього працював керівником Київської обласної прокуратури. Одним із головних його завдань  визначено нагляд за додержанням законів органами безпеки.

Олексій Хоменко
Фото: gp.gov.ua
Олексій Хоменко

Заступником генпрокурора також призначено Антона Войтенка, який раніше очолював Львівську обласну прокуратуру. Він куруватиме напрям нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань. Також за ним буде закріплена спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній галузях.

Антон Войтенко
Фото: gp.gov.ua
Антон Войтенко

На посаду ще одного заступника  призначено Вікторію Літвінову. До призначення вона працювала заступником керівника спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генпрокурора. Вона і надалі опікуватиметься роботою спеціалізованої екологічної прокуратури, а також напрямами протидії порушенням прав людини у правоохоронній і пенітенціарній сферах та захисту інтересів дітей.

Вікторія Літвінова
Фото: gp.gov.ua
Вікторія Літвінова

"Під час війни нема часу на довгі роздуми і розкачування. Рішення приймаються швидко. Це необхідно щоб прокуратура працювала ефективно в складних умовах, в яких знаходиться правоохоронна система і вся наша країна. Ми всі, як команда, спільно працюємо для перемоги на своєму фронті", - наголосив Костін.

Нагадаємо, 24 січня  генпрокурор звільнив Олексія Симоненка з посади свого заступника. Як відомо, Симоненко у грудні – на початку січня їздив у відпустку в Іспанію на автомобілі львівського підприємця.

Учора Костін також підписав накази про звільнення з адміністративних посад за власним бажанням керівників Запорізької, Кіровоградської, Полтавської, Сумської та Чернігівської обласних прокуратур.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: ,
Читайте також