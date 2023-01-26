Фото: gp.gov.ua

Генеральний прокурор Андрій Костін представив колективу своїх нових заступників.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

На посаду першого заступника призначено Олексія Хоменка. З вересня 2022 року він обіймав посаду заступника Генпрокурора. До цього працював керівником Київської обласної прокуратури. Одним із головних його завдань визначено нагляд за додержанням законів органами безпеки.

Фото: gp.gov.ua Олексій Хоменко

Заступником генпрокурора також призначено Антона Войтенка, який раніше очолював Львівську обласну прокуратуру. Він куруватиме напрям нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань. Також за ним буде закріплена спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній галузях.

Фото: gp.gov.ua Антон Войтенко

На посаду ще одного заступника призначено Вікторію Літвінову. До призначення вона працювала заступником керівника спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генпрокурора. Вона і надалі опікуватиметься роботою спеціалізованої екологічної прокуратури, а також напрямами протидії порушенням прав людини у правоохоронній і пенітенціарній сферах та захисту інтересів дітей.

Фото: gp.gov.ua Вікторія Літвінова

"Під час війни нема часу на довгі роздуми і розкачування. Рішення приймаються швидко. Це необхідно щоб прокуратура працювала ефективно в складних умовах, в яких знаходиться правоохоронна система і вся наша країна. Ми всі, як команда, спільно працюємо для перемоги на своєму фронті", - наголосив Костін.

Нагадаємо, 24 січня генпрокурор звільнив Олексія Симоненка з посади свого заступника. Як відомо, Симоненко у грудні – на початку січня їздив у відпустку в Іспанію на автомобілі львівського підприємця.

Учора Костін також підписав накази про звільнення з адміністративних посад за власним бажанням керівників Запорізької, Кіровоградської, Полтавської, Сумської та Чернігівської обласних прокуратур.